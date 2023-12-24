Поддерживает связь между поколениями: что такое Дидух, символ Рождества в Украине

В Украине существует давняя народная поговорка: "Дидух – в дом, беда – из дома". Ведь неизменный символ украинского Рождества заносят в дом сразу, как на небе появляется первая звезда, сообщающая людям о рождении Иисуса Христа.

Со старославянского языка слово "дидух" переводится как "дух предков". Поэтому он символизирует деда, покровителя и защитника дома. Также Дидух считается символом святого возрождения всего живого, отмечает 24 Канал.

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Что такое Дидух

Дидух – это сноп, который хозяин дома заносит в дом на Сочельник, 24 декабря. Говорят, что он дарит семье хорошее настроение, уют, благополучие, мир и спокойствие. Ведь из Библии известно, что Иисус Христос родился в конюшне. Тогда на улице царил страшный холод. Поэтому когда Иосиф, муж Девы Марии, увидел, что в стене есть трещина, закрыл ее снопом. Таким образом, вокруг стало теплее.

Именно из-за этой библейской истории на Рождество и застилают пол сеном, а Дидуха ставят в углу, например, у печи. У него есть еще и другие названия: Коляда, Корочун и Колядник. Обычно Дидуха изготовляют из пшеницы, ржи и овсе, а украшают уже по своему вкусу. Например, берут сухие цветы, ягоды калины и ленты разных цветов.

Дидух – символ Рождества в Украине / Фото Pinterest

Раньше наши предки ставили Дидуха под иконами. По традиции, он должен был находиться там вплоть до Крещения, которое в следующем году украинцы по новоюлианскому календарю будут отмечать 6 января. Ранее этот праздник выпадал на 19 января.

После этого хозяева дома обрабатывали Дидуха: выделяли зерно, семена от колосьев, высевали зерно, а солому жгли на дороге. Известно, что этот символ украинского Рождества ни в коем случае нельзя выбрасывать. Ведь он поддерживает связь между поколениями, а также приносит в дом богатство, благополучие и спокойствие.

Интересно, что часто люди делают Дидуха своими руками. Ведь на самом деле это не так сложно. Кроме того, процесс изготовления рождественского символа сплачивает семью.