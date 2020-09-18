Украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников музыкальной премьерой. Певица презентовала клип на новую лирическую композицию "Белая рубашка".

На официальном ютуб-канале артистки появилось новое видео. Мы привыкли видеть Астафьеву сексуальной и обольстительной, однако в клипе она предстает нежной и женственной.

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Даша позировала на фоне невероятно красивых пейзажей. Горы и бескрайнее море соединились в ее видеоработе. Сильный ветер, атмосферная колористика и харизматичная исполнительница гармонично соединились между собой. Это признание, исповедь женщины, которая потеряла свою любовь.

Сильная и уверенная в себе Даша в клипе появляется слабой и ранимой девушкой, которая столкнулась с болью потери и одиночеством. Она пытается найти силы жить дальше и начать новую историю любви. Ищет себя среди бесконечности и не стесняется проявлять чувства.

"Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко. Я лежу и прикасаюсь щекой. К белой ткани, ты знаешь, я скучаю", – говорится в песне.

Даша Астафьева – "Белая рубашка": смотрите видео онлайн

Текст песни "Белая рубашка"

Ты же знаешь, как все это бывает

Все дороги к солнцу исчезают

В мире многоточий страшно очень

Просыпаюсь среди ночи

И лежу едва живая



Я считаю слабости минуты

Все пройдет, когда наступит утро

Я через неделю повзрослею

Перестану ждать и верить

В то, что, вдруг, случится чудо



Белая рубашка с твоего плеча

О тебе расскажет светлая печаль

Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко

Я лежу и прикасаюсь щекой

К белой ткани, ты знаешь, я скучаю



И рассвет меня одну обнимет

Скоро роль твою отдам другим я

И они тебя переиграют

Знаешь, милый, так бывает

Ты не главный в этом фильме



Белая рубашка с твоего плеча

О тебе расскажет светлая печаль

Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко

Я лежу и прикасаюсь щекой

К белой ткани



Белая рубашка, светлая печаль

Мне уже не важно, мне уже не жаль

Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко

Я лежу и прикасаюсь щекой

К белой ткани, ты знаешь, я скучаю



Я скучаю