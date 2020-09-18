Даша Астафьева презентовала клип на песню "Белая рубашка": впечатляющее видео и текст песни
Украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников музыкальной премьерой. Певица презентовала клип на новую лирическую композицию "Белая рубашка".
На официальном ютуб-канале артистки появилось новое видео. Мы привыкли видеть Астафьеву сексуальной и обольстительной, однако в клипе она предстает нежной и женственной.
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Даша позировала на фоне невероятно красивых пейзажей. Горы и бескрайнее море соединились в ее видеоработе. Сильный ветер, атмосферная колористика и харизматичная исполнительница гармонично соединились между собой. Это признание, исповедь женщины, которая потеряла свою любовь.
Сильная и уверенная в себе Даша в клипе появляется слабой и ранимой девушкой, которая столкнулась с болью потери и одиночеством. Она пытается найти силы жить дальше и начать новую историю любви. Ищет себя среди бесконечности и не стесняется проявлять чувства.
"Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко. Я лежу и прикасаюсь щекой. К белой ткани, ты знаешь, я скучаю", – говорится в песне.
Даша Астафьева – "Белая рубашка": смотрите видео онлайн
Текст песни "Белая рубашка"
Ты же знаешь, как все это бывает
Все дороги к солнцу исчезают
В мире многоточий страшно очень
Просыпаюсь среди ночи
И лежу едва живая
Я считаю слабости минуты
Все пройдет, когда наступит утро
Я через неделю повзрослею
Перестану ждать и верить
В то, что, вдруг, случится чудо
Белая рубашка с твоего плеча
О тебе расскажет светлая печаль
Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко
Я лежу и прикасаюсь щекой
К белой ткани, ты знаешь, я скучаю
И рассвет меня одну обнимет
Скоро роль твою отдам другим я
И они тебя переиграют
Знаешь, милый, так бывает
Ты не главный в этом фильме
Белая рубашка с твоего плеча
О тебе расскажет светлая печаль
Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко
Я лежу и прикасаюсь щекой
К белой ткани
Белая рубашка, светлая печаль
Мне уже не важно, мне уже не жаль
Белая рубашка, а хозяин далеко-далеко
Я лежу и прикасаюсь щекой
К белой ткани, ты знаешь, я скучаю
Я скучаю