Очищать воздух в вашем доме: посадка и уход за калатеей

Калатея хорошо дополнит ваш дом своим красивым внешним видом. Но из-за ее капризности в уходе, следует знать некоторые особенности.

Калатея – прихотливое растение, которая из тропического климата. Поэтому им нужен влажный и теплый климат. 24 Канал расскажет, как посадить и ухаживать за этим цветком.

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Посадка калатеи

Чтобы успешно посадить кувшин дома, следует придерживаться таких шагов:

Выберите горшок , который имеет дренажные отверстия в дни. Он должен быть изготовлен из материала, позволяющего проникать в воздух и воду, например, глины или керамики или пластика.

, который имеет дренажные отверстия в дни. Он должен быть изготовлен из материала, позволяющего проникать в воздух и воду, например, глины или керамики или пластика. Калатея требует такой почвы, которая хорошо удерживает влагу . Можно смешать землю, торф и песок в пропорции 2:1:1.

. Можно смешать землю, торф и песок в пропорции 2:1:1. Перед посадкой проверьте корни : если оно сухое или больное – подрежьте его и промойте под проточной водой.

: если оно сухое или больное – подрежьте его и промойте под проточной водой. В горшок насыпьте слой дренажа и землю или предварительно приготовленную смесь.

Поместите растение в новый горшок, добавьте почву по бокам и расправьте корни.

Уход за калатеей

Калатеи нужен постоянный полив: летом – трижды в неделю, а зимой – раз в неделю. Вода должна быть фильтрована без хлора и других примесей. Иногда можно опрыскивать листья.

Чтобы не было вредителей и болезней, важно проводить профилактику. Осматривайте растение, протирайте листья и опрыскивайте. Если увидели некоторые повреждения, то на первых порах подойдет мыльный раствор.



Опрыскивание калатеи / Фото Legion.media

Не ставьте калатею под прямые солнечные лучи, потому что от этого могут быть ожоги на листьях.

Если вы хотите размножить цветок, есть один простой способ – разделить корни. У зрелого растения нужно вырвать 3-4 побега. Корни нужно делить осторожно, чтобы не повредить их, можно обеззаразить в растворе марганцовки и пересадить в другой горшок, пока там не появятся новые листья.