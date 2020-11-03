Еще относительно недавно "аллигаторова груша", которая более известна под названием "авокадо", считалась экзотикой. А уже сегодня диетологи советуют этот плод включить в свой рацион. Как приготовить вкусный завтрак из авокадо, который зарядит вас энергией на целый день – читайте в нашем материале.

Авокадо – источник жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов, сообщает 24 канал. К теме Популярный голубой чай матча: действительно ли он полезен Что нужно знать об авокадо Полезные свойства авокадо Плод содержит много витаминов : холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н и РР, а также необходимые организму макро- и микроэлементы : калий, кальций, магний, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.

: холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н и РР, а также : калий, кальций, магний, медь и марганец, железо, фосфор и натрий. Авокадо является антиоксидантом , который защищает клетки от старения, положительно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта, а также способствует снижению уровня холестерина в крови.

, который защищает клетки от старения, положительно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта, а также способствует снижению уровня холестерина в крови. Еще одна его особенность – авокадо полезен для гипертоников , так как нормализует артериальное давление.

, так как нормализует артериальное давление. Он способствует заживлению ран и восстановлению после операций с потерей крови.

с потерей крови. Витамин В2, который есть в авокадо, не дает развиваться анемии, особенно у маленьких детей. Какой вред от авокадо Если у вас есть индивидуальная непереносимость , то не стоит употреблять этот плод. Кстати, количество людей, которые имеют аллергию на авокадо, очень низкое.

, то не стоит употреблять этот плод. Кстати, количество людей, которые имеют аллергию на авокадо, очень низкое. Не используйте косточки и твердую кожуру плода в пищу, потому что они содержат вредный токсин. При большой концентрации он может навредить пищеварительной системе. Завтрак с авокадо Смузи из авокадо, огурца и банана

Смузи из авокадо Ингредиенты:

1 авокадо;

1 банан;

1 огурец;

лимонный сок – 60 мл;

миндальное молоко. Рецепт приготовления: Авокадо очистите от кожицы, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кусочками. Банан и огурец также почистите и нарежьте. Сложите авокадо, банан и огурец в блендер. Добавьте лимонный сок и миндальное молоко. Взбейте до получения однородной массы. Салат из авокадо и яиц

Салат из авокадо и яиц Ингредиенты:

мякоть 1 авокадо;

3 перепелиных яйца;

небольшой пучок зеленого лука;

цедра лимона. Рецепт приготовления: Извлеките чайной ложечкой мякоть авокадо, чтобы получились шарики. Сварите перепелиные яйца и разрежьте их пополам. Нарежьте зеленый лук. Все ингредиенты положите на тарелку, немного посолите и полейте соком лимона. Перед подачей украсьте салат цедрой лимона. Сэндвич с авокадо

Сэндвич с авокадо Ингредиенты:

1 чиабатта;

половина авокадо;

помидор – 1/3 шт;

сливочное масло – 25 г;

куриная ветчина – 5 ломтиков;

руккола – несколько веточек;

1/2 ч. л лимонного сока. Рецепт приготовления: Чиабатту разрежьте пополам и намажьте на нее масло. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком. Помидор нарезать кружочками. На одной половинке чиабатты разложите руколу, ломтики куриной ветчины, помидоры и авокадо. Накройте второй половинкой хлеба и сразу же подавайте. Яичница в авокадо

Вкусный рецепт с авокадо / Фото ketopower Ингредиенты:

1 авокадо;

2 яйца;

помидор;

соль и перец;

зелень. Способ приготовления Разогрейте духовку до 200 градусов. Авокадо разрежьте пополам и вытяните ложкой немного мякоти из каждой половинки. Налейте яйцо в половинки, добавьте порезанный помидор и специи. По желанию можно добавить и бекон. Украсьте зеленью. Готовьте в духовке в течение 20 минут. Не употребляйте в пищу кожуру!