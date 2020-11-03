Полезный завтрак: вкусные и простые рецепты с авокадо
Еще относительно недавно "аллигаторова груша", которая более известна под названием "авокадо", считалась экзотикой. А уже сегодня диетологи советуют этот плод включить в свой рацион. Как приготовить вкусный завтрак из авокадо, который зарядит вас энергией на целый день – читайте в нашем материале.
Авокадо – источник жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов, сообщает 24 канал.
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Что нужно знать об авокадо
Полезные свойства авокадо
- Плод содержит много витаминов: холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н и РР, а также необходимые организму макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.
- Авокадо является антиоксидантом, который защищает клетки от старения, положительно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта, а также способствует снижению уровня холестерина в крови.
- Еще одна его особенность – авокадо полезен для гипертоников, так как нормализует артериальное давление.
- Он способствует заживлению ран и восстановлению после операций с потерей крови.
- Витамин В2, который есть в авокадо, не дает развиваться анемии, особенно у маленьких детей.
Какой вред от авокадо
- Если у вас есть индивидуальная непереносимость, то не стоит употреблять этот плод. Кстати, количество людей, которые имеют аллергию на авокадо, очень низкое.
- Не используйте косточки и твердую кожуру плода в пищу, потому что они содержат вредный токсин. При большой концентрации он может навредить пищеварительной системе.
Завтрак с авокадо
Смузи из авокадо, огурца и банана
Смузи из авокадо
Ингредиенты:
1 авокадо;
1 банан;
1 огурец;
лимонный сок – 60 мл;
миндальное молоко.
Рецепт приготовления:
- Авокадо очистите от кожицы, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кусочками.
- Банан и огурец также почистите и нарежьте.
- Сложите авокадо, банан и огурец в блендер. Добавьте лимонный сок и миндальное молоко.
- Взбейте до получения однородной массы.
Салат из авокадо и яиц
Салат из авокадо и яиц
Ингредиенты:
мякоть 1 авокадо;
3 перепелиных яйца;
небольшой пучок зеленого лука;
цедра лимона.
Рецепт приготовления:
- Извлеките чайной ложечкой мякоть авокадо, чтобы получились шарики.
- Сварите перепелиные яйца и разрежьте их пополам.
- Нарежьте зеленый лук.
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- Все ингредиенты положите на тарелку, немного посолите и полейте соком лимона. Перед подачей украсьте салат цедрой лимона.
Сэндвич с авокадо
Сэндвич с авокадо
Ингредиенты:
1 чиабатта;
половина авокадо;
помидор – 1/3 шт;
сливочное масло – 25 г;
куриная ветчина – 5 ломтиков;
руккола – несколько веточек;
1/2 ч. л лимонного сока.
Рецепт приготовления:
- Чиабатту разрежьте пополам и намажьте на нее масло.
- Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком.
- Помидор нарезать кружочками.
- На одной половинке чиабатты разложите руколу, ломтики куриной ветчины, помидоры и авокадо.
- Накройте второй половинкой хлеба и сразу же подавайте.
Яичница в авокадо
Вкусный рецепт с авокадо / Фото ketopower
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Авокадо разрежьте пополам и вытяните ложкой немного мякоти из каждой половинки.
- Налейте яйцо в половинки, добавьте порезанный помидор и специи. По желанию можно добавить и бекон.
- Украсьте зеленью.
- Готовьте в духовке в течение 20 минут.
- Не употребляйте в пищу кожуру!
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