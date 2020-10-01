Львов может удивить каждого туриста, стоит лишь немного внимательнее присмотреться к его улочкам. Где погулять во Львове и какие невероятные места увидеть – читайте в нашем материале.

Львов – это кофейни, узенькие улочки, увлекательная архитектура и неожиданные блюда и наливки. Сюда стоит ехать хотя бы потому, что такого атмосферного города в Украине больше нет, потому что здесь каждый дом, квартал, переулок дышат историей. Они хранят память о том, что произошло много веков назад. Это и создает неповторимый шарм, которым любуются туристы.

Читайте также 7 невероятных мест Мальты: удивительные фотографии

Город Льва – неповторимый, и если вы сюда приедете хоть раз, то обязательно захотите вернуться!

Что посмотреть во Львове и куда пойти погулять – список лучших мест

Площадь Рынок

Конечно, мы не можем обойти вниманием популярные туристические места во Львове, поэтому начнем именно с них. Площадь Рынок – самая известная площадь города, которая расположена в самом центре. От нее расходятся улочки, которые усеяны разнообразными тематическими кафе и ресторанами. До начала пандемии коронавируса здесь часто можно было услышать уличных музыкантов. Они обязательно вернутся на львовские улочки после завершения карантина и будут создавать невероятную атмосферу древнего города.



Площадь Рынок во Львове

Где найти: площадь Рынок расположена в центре города.

Ратуша

Прекрасное место для того, чтобы осмотреть центральную часть города с высоты. Львовская ратуша – самая высокая в Украине, ее высота – 65 метров. Поэтому с нее хорошо виден город. Обязательно загляните сюда после карантина, чтобы насладиться красивыми пейзажами.



Вид на Львов с Ратуши днем



Вид на Львов с Ратуши вечером

Где найти: площадь Рынок, 1.

Читайте также Сербия туристическая 8 невероятных локаций

Итальянский дворик

Уютное место в самом сердце города Льва. До начала карантина здесь можно было отдохнуть от шумных улиц, наполненных туристами. Сейчас всё поменялось. Итальянский дворик закрыт. И туристов на улицах нет. Однако верим, что скоро все будет, как раньше, и мы сможем выпить ароматный кофе в кафе и послушать джаз или классические концерты, которые будут звучать в этом уголке для отдыха.



Итальянский дворик во Львове

Лучшего места для романтической фотосессии и не придумаешь!

Где найти: площадь Рынок, 6.

Высокий замок

Быть во Львове и не подняться на Высокий замок – это как в Киеве не увидеть Крещатик. Это самая высокая точка города Льва, высота горы – 413 метров. Когда-то на ней возвышался замок. Застраивать гору начали еще в XIII веке. Когда замок перестроили и его стало хорошо заметно с окрестных территорий, то гору начали называть Замковой, или "Высоким замком".



Высокий замок – это на самом деле гора, а не замок

В XVII веке через Львов прошли шведские войска, которые штурмовали твердыню. С тех пор замок начал разрушаться. И, к сожалению, век за веком о его сохранности никто не заботился. Камнями с горы мостили улицы, разбирали оборонительные сооружения, чтобы строить в городе дома. Сейчас от замковых укреплений осталась небольшая стена. А Замковая гора стала одной из самых любимых смотровых площадок для львовян и гостей города. И это не удивительно, ведь вид с горы – действительно невероятный.



Вид на Львов с Высокого замка

Львовская опера

Опера является одним из наиболее архитектурно выразительных памятников Львова. Ее изящное здание удивляет жителей и гостей города невероятной роскошью и совершенством. Как и все театры, львовская опера закрыта на карантин. Но после его завершения советуем вам обязательно посетить ее новые премьеры.



Оперный театр во Львове

Где найти: проспект Свободы, 1.

Лычаковское кладбище

Обычно, кладбища – это не место для туристов, но это не про Львов. Лычаковское кладбище – не просто место для захоронения, а историко-культурный музей-заповедник. Надгробные скульптуры – настоящие произведения искусства.



Лычаковское кладбище во Львове

Самые старые захоронения на Лычаковском кладбище датируются концом XVIII века. В основном здесь хоронили известных людей. Здесь похоронен польский писатель Артур Гротт и его возлюбленная баронесса Ванда Монне. Также на львовском кладбище нашли свой покой Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич.



Лычаковское кладбище во Львове

Уже в наше время на кладбище похоронили активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и генерал-майора Сергея Кульчицкого, который погиб в зоне АТО.

Где найти: Мечникова, 33.

Дворец Потоцких

Красивое здание в стиле классицизма построено в XIX веке. Инициаторами создания дворца стала известная семья Потоцких. Ранее на месте дворца Потоцких был небольшой охотничий дом. Сейчас дворец закрыт на карантин, однако после его окончания двери снова будут открыты для посетителей.

Где найти: ул. Коперника, 16

Армянский квартал

Львов стал прибежищем армян в далеком XIII веке. Изгнанные из своих земель, они искали новый дом и прибыли во Львов. Все достопримечательности этого народа можно увидеть на улице Армянской.

Самая известная достопримечательность архитектуры – Армянский собор, возведенный еще в 1370 году. Армянский квартал – один из старейших во Львове, расположен рядом с Площадью Рынок и проспектом Свободы. Возле Армянского собора расположен ресторан Mons Pius, который привлекает своим оранжевым фасадом всех туристов.



Армянский собор

Где найти: ул. Армянская

"Океанариум Львов"

В конце лета во Львове открылся подводный мир, который позволил всем желающим прикоснуться к миру морских обитателей. В океанариуме можно увидеть, как жители морей и океанов сосуществуют между собой. Посетители океанариума смогут полюбоваться лабиринтами аквариумов разноцветных рыб, черепах, кораллов и других морских обитателей.

Билет для детей от 3 до 14 лет стоит 150 грн, вход для студентов стоит 200 грн, а для взрослых 250 грн. Работает океанариум в понедельник с 10 до 15 часов, со вторника по пятницу с 10 до 20 часов, в субботу, воскресенье и праздничные дни с 10 до 20:30. Обратите внимание на то, что касса закрывается за полчаса до конца рабочего графика.



Океанариум открылся во Львове летом

Где найти: проспект Шевченко, 8

Нетуристические места Львова

Настоящий Львов откроется, только если вырваться из замкнутого круга зданий, примыкающих к площади Рынок, затеряться среди кривых улочек старого города, не боясь заглядывать в дворы и дворики.

Погулять возле роскошных вилл

Трамвай № 2 унесет вас из шумного центра в тишину старинных окрестностей, где среди роскошных вилл наступит прозрение: город может быть тихим.



Улица Генерала Чупринки

Улица Генерала Чупринки тянется от костела св. Марии Магдалины (сейчас Дом органной и камерной музыки) до Академика Рудницкого. По ней совсем не гуляют туристы, наверное, поэтому она до сих пор сохранила дух времени и не обзавелась десятками ресторанов и кафе. Когда-то этот район назывался Кастеливка, а его близость к центру подтолкнула к строительству новых домов в конце XIX века.



Улица Генерала Чупринки

Неуемная фантазия архитекторов щедро выплеснулась на эту улицу в виде множества вилл и особняков, построенных для тогдашней львовской элиты и интеллигенции.

Одно из наиболее примечательных зданий – дом-замок на Генерала Чупринки под номером 50-52. Интересно то, что особняк и сейчас используется по назначению – в его квартирах живут обычные люди.



Дом-замок на улице Генерала Чупринки, 50-52

Пластилиновый дом

Творение современных дизайнеров – "Пластилиновый дом" напоминает творения Гауди. Расположен дом на улице Цетнеровка, 16, что недалеко от Лычаковского парка. Хозяину в наследство достался совершенно неприметный особняк, который он отдал на обновление местному архитектору Николаю Сенику. И теперь здание выглядит абсолютно нереалистично на фоне обычных польских особняков, и жаль, что о нем мало кто знает.



Пластилиновый дом во Львове

Где найти: Цетнеровка, 16.

Читайте также 10 фото из Дубая, от которых отпадает челюсть

Университет безопасности жизнедеятельности

Львовские университеты в целом незаслуженно лишены внимания туриста. Величественное здание Львовского университета безопасности жизнедеятельности похоже на замок, и оно ничем не уступает Черновицкому университету, который является главной туристической визиткой столицы Буковины.



Львовский университет безопасности жизнедеятельности

Здание в середине XIX века строил тот же архитектор, что и здание австрийского парламента и венского арсенала. Здесь размещался Дом инвалидов Галичины, искалеченных в войнах. Главный недостаток университета как объекта для туристов – он работает в закрытом режиме, поскольку подчиняется Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



Часовня при университете

До карантина сюда можно было попасть по воскресеньям. На территории университета есть часовня, где проводятся богослужения. Людей, которые отправлялись на литургию, обязательно пускали туда.

Где найти: Клепаровская, 35.

Львовские парки

Парки во Львове – это настоящая гордость города, ведь их очень много и все они невероятно красивые. Стрийский парк может удивить своей садовой архитектурой, парк "Знесиння" (бывший Императорский лес или Кайзервальд) начинается с горы Льва и упирается в знаменитый Шевченковский гай – этнокомплекс под открытым небом, где проводят различные праздники и гуляния. Сейчас в парках запрещено гулять в связи с пандемией коронавируса, однако советуем вам выбрать тот, куда отправитесь после карантина.



Стрийский парк

Зимой здесь хорошо бродить по заснеженным аллеям, а летом – устраивать пикники на холмах, с которых открывается великолепный вид на жестяные и черепичные крыши старого города.



Парк "Знесиння"

Совершенно неизвестный туристам парк – Погулянка. Крутые овраги, покрытые массивными буками, спускаются с холмов улицы Пасечной. Лучшего места, чтобы отдохнуть от шумного города, и не придумаешь.



Парк Погулянка

Смотровые площадки

Не увидев город с высоты, невозможно по-настоящему оценить его масштабы. Во Львове просто необходимо подняться как можно выше и насладиться красотой флюгеров и крыш.

Башня Ратуши и Высокий замок, с которых открывается вид на город, – слишком банальны, ведь во Львове есть масса нестандартных мест, откуда город видно со свежего ракурса.

Во-первых, это церковь Святых Ольги и Елизаветы на углу ул. Городецкой и Степана Бандеры. За совсем небольшую сумму со смотровой площадки открывается совершенно нестандартный вид.



Церковь Святых Ольги и Елизаветы

Во-вторых, альтернатива Высокому замку – Лысая гора. С нее, в отличие от раскрученного среди туристов Высокого замка, расстилается фантастическая панорама старого города, но при этом абсолютно не мешают деревья. В-третьих, можно сходить на смотровую площадку Цитадели.



Вид на Львов с Лысой горы (или горы Князя Льва)

Читайте также Удобное путешествие: как собрать рюкзак в поход

Улица с несколькими названиями

Начиная с 2006 года во Львове проходит фестиваль "Кинолев". У фестиваля появилась своя традиция – к официальному названию Архивной улицы стали ежегодно добавлять имя того, кому посвящен очередной фестиваль. Теперь улица, кроме основного, имеет еще много названий: Бергмана, Феллини, Трюффо, Ильенко и Параджанова. Соответствующие таблички вешают на одном из зданий короткой Архивной улицы.



Улица Архивная во Львове

Где найти: ул. Архивная (между улицами Братьев Рогатинцев и Валовой)

Конечно, это далеко не все места во Львове, которые стоит посетить и увидеть. Потому что каждая улица города Льва хранит в себе много тайн и неожиданных архитектурных творений – мы лишь попытаться показать вам часть из них.

Мемориал Небесной Сотни

На улице Кривоноса открыли первый в Украине Мемориал Небесной Сотни. Его общая площадь – 0,9140 гектара, мемориальная площадь – 550 квадратных метров. На площади запланирована высадка 16 деревьев и 584 злаковых растений.

Сейчас построена только мемориальная стела и три смотровые площадки. Также установлены таблички с портретами героев Небесной Сотни, которые выгравированы на нержавеющей стали. Всего портеров героев – 107.

В будущем планируют построить вторую часть – это мост через улицу Кривоноса в сторону парка Губернаторские валы.



Мемориал Небесной Сотни во Львове



Мемориал Небесной Сотни

Открывайте Львов для себя! Желаем хороших путешествий!