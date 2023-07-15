Пикник сложно представить без еды. Здесь все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Впрочем, есть вещи, без которых вам не обойтись. 24 Канал подготовил список предметов, необходимых для удачного отдыха.

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Что нужно взять с собой на пикник

Вот список вещей, которые могут понадобиться вам на пикник:

Коврик или покрывало для постели на земле и комфортно сидеть.



Покрывало / Фото Luxury Linens

Бутылка с водой – это обязательно. Важно поддерживать водный баланс.

– это обязательно. Важно поддерживать водный баланс. Какой пикник без еды? Приготовьте что-нибудь вкусное или возьмите продукты, которые легко перенести. Например, бутерброды, фрукты, овощи, закуски, творог, кексы.



Закуски / Фото из ютуба

Если вы планируете готовить еду на природе, прихватите с собой гриль. На нем можно жарить мясо, рыбу, овощи, морепродукты.



Гриль / Фото Foxtrot

Термосумка – полезная вещь на пикнике, потому что она сохраняет нужный температурный режим и свежесть продуктов.



Термосумка / Фото Golden Catch

Посуда и столовые наборы . Возьмите достаточно принадлежностей для всех присутствующих на пикнике: тарелки, стаканы, бокалы, ножи, вилки, ложки и штопор.

. Возьмите достаточно принадлежностей для всех присутствующих на пикнике: тарелки, стаканы, бокалы, ножи, вилки, ложки и штопор. Скатерти и салфетки. Можно украсить свое место для еды хорошими скатертями. А салфетки – это необходимость, без которой не обходится ни один отдых.



Скатерть / Фото Limaso

Корзина или сумка понадобится, чтобы удобно переносить все необходимые предметы.

понадобится, чтобы удобно переносить все необходимые предметы. Если вы планируете активный отдых, не забудьте взять с собой то, что по душе. Может быть волейбольный мяч, бадминтон, карты или какие-нибудь настольные игры.



Бадминтон / Фото Nure.info