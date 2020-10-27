Что приготовить вегетарианцам на обед: вкусные рецепты от Евгения Клопотенко
Некоторые люди до сих пор сомневаются, что вегетарианская пища не может быть сытной, мол, без мяса не наешься. Впрочем, рацион без мяса может быть вкусными в несложном приготовлении. Какой питательный обед приготовить людям, которые отказались от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов – читайте дальше.
Редакция LifeStyle 24 подобрала рецепты для вегетарианцев, чтобы помочь им разнообразить ежедневный рацион и наполнить его питательными блюдами. Лучшие блюда мы выбрали по рецепту кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, который любит экспериментировать и готовить вкуснейшие блюда.
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Спагетти Арабьята
Рецепт приготовления спагетти
Ингредиенты:
- 125 г спагетти
- 1 перец чили
- 2 зубчика чеснока
- 25 г сливочного масла
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. каперсов
- 50-70 г сыра
- по вкусу соль и перец
Спагетти Арабьята от Евгения Клопотенко
Рецепт приготовления спагетти Арабьята
- Спагетти отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке, в среднем это примерно 7 минут. На литр воды добавьте 10 г соли и 1-2 ст. л. оливкового масла.
- Перец чили очень мелко порежьте ножом. Раздавите плоской стороной лезвия ножа 2 зубчика чеснока. На смеси сливочного масла и 1-2 ст. л. оливкового масла поджарьте чеснок и перец чили в течение 1 минуты.
- Натрите 50-70 г сыра на мелкой терке.
- Переложите готовые спагетти на сковородку. Тщательно перемешайте с чесноком и чили.
- Добавьте на сковороду 1-2 ст. л. воды, в которой варились спагетти.
- Добавьте к спагетти натертый сыр. Опять перемешайте, чтобы сыр расплавился. Подавайте блюдо сразу же еще горячим, чтобы сыр тянулся. При подаче по желанию добавьте 1 ст. л. каперсов.
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Винегрет из авокадо
Рецепт приготовления винегрет
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 1 морковь
- 100 г ядер лесных орехов (или любых других)
- 1 авокадо
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла
- 1-2 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ч. л. горчицы (французский в зернах)
- по вкусу соль и перец
Рецепт винегрета из авокадо от Евгения Клопотенко
Рецепт приготовления винегрета из авокадо
- Свеклу и морковь вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Оберните фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 1-1,5 часа в зависимости от размера овощей. Морковь готовится быстрее, поэтому ее можно достать раньше.
- Дайте свекле и моркови полностью остыть и после этого очистите. Нарежьте средним кубиком.
- Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку и ложкой выберите мякоть. Нарежьте такими кубиками, как морковь и свеклу. Добавьте к овощам 100 граммов лесных или любых других орехов.
- Добавьте 1-2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Доведите до вкуса солью и перцем.
Ризотто с белыми грибами
Рецепт приготовления ризотто с белыми грибами
Ингредиенты:
- 1 стакан риса (арборио)
- 150 г белых грибов
- 100 мл белого сухого вина
- 100 г корня сельдерея
- 1 лук
- 1 морковь
- 1 зубчик чеснока
- 2 горошины перца
- 5 томатов коктейльных
- 25 г сливочного масла
- 25 г пармезана
- 2 веточки базилика
- по вкусу соль
Рецепт приготовления ризотто с грибами от Евгения Клопотенко
Рецепт приготовления ризотто с белыми грибами
- Ризотто приготовьте на овощном бульоне. Половину лука, половину моркови, зубчик чеснока и корень сельдерея (100 г) залейте 1 литром воды. Добавьте 2 горошины душистого перца и соль, варите 15 минут. Тем временем нарежьте вторую половину луковицы и моркови мелким кубиком. Белые грибы нарежьте большими кусками.
- Пассеруйте лук и морковь на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет прозрачным.
- Добавьте белые грибы и выпарите выделившуюся жидкость.
- Добавьте рис арборио (1 стакан) – это лучший сорт риса, который можно найти на прилавках наших супермаркетов. Обжарьте рис в течение 1 минуты при постоянном помешивании, чтобы он не пригорел.
- Добавьте белое сухое вино и тушите 2 минуты, чтобы алкоголь испарился.
- Теперь начните добавлять теплый бульон по одному половнику и выпаривайте, продолжайте процедуру в течение 15-20 минут, пока ризотто не сварится. Попробуйте рис, он должен оставаться еще твердым внутри и мягким снаружи. Тогда это будет ризотто правильной консистенции и структуры. В конце приготовления можно добавить четвертинки коктейльных томатов по желанию. Подавайте ризотто горячим, посыпав сверху пармезаном и украсив листочками базилика.