Некоторые люди до сих пор сомневаются, что вегетарианская пища не может быть сытной, мол, без мяса не наешься. Впрочем, рацион без мяса может быть вкусными в несложном приготовлении. Какой питательный обед приготовить людям, которые отказались от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов – читайте дальше.

Редакция LifeStyle 24 подобрала рецепты для вегетарианцев, чтобы помочь им разнообразить ежедневный рацион и наполнить его питательными блюдами. Лучшие блюда мы выбрали по рецепту кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, который любит экспериментировать и готовить вкуснейшие блюда. Рецепты пасты Всемирный день макарон: 3 вкусных рецепта пасты, которые можно приготовить на ужин Спагетти Арабьята Рецепт приготовления спагетти Ингредиенты: 125 г спагетти

1 перец чили

2 зубчика чеснока

25 г сливочного масла

2-3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. каперсов

50-70 г сыра

по вкусу соль и перец Спагетти Арабьята от Евгения Клопотенко Рецепт приготовления спагетти Арабьята Спагетти отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке, в среднем это примерно 7 минут. На литр воды добавьте 10 г соли и 1-2 ст. л. оливкового масла. Перец чили очень мелко порежьте ножом. Раздавите плоской стороной лезвия ножа 2 зубчика чеснока. На смеси сливочного масла и 1-2 ст. л. оливкового масла поджарьте чеснок и перец чили в течение 1 минуты. Натрите 50-70 г сыра на мелкой терке. Переложите готовые спагетти на сковородку. Тщательно перемешайте с чесноком и чили. Добавьте на сковороду 1-2 ст. л. воды, в которой варились спагетти. Добавьте к спагетти натертый сыр. Опять перемешайте, чтобы сыр расплавился. Подавайте блюдо сразу же еще горячим, чтобы сыр тянулся. При подаче по желанию добавьте 1 ст. л. каперсов. Вкусные рецепты Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд Винегрет из авокадо Рецепт приготовления винегрет Ингредиенты: 1 свекла

1 морковь

100 г ядер лесных орехов (или любых других)

1 авокадо

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1-2 ст. л. бальзамического уксуса

1 ч. л. горчицы (французский в зернах)

по вкусу соль и перец Рецепт винегрета из авокадо от Евгения Клопотенко Рецепт приготовления винегрета из авокадо Свеклу и морковь вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Оберните фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 1-1,5 часа в зависимости от размера овощей. Морковь готовится быстрее, поэтому ее можно достать раньше.

Дайте свекле и моркови полностью остыть и после этого очистите. Нарежьте средним кубиком.

Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку и ложкой выберите мякоть. Нарежьте такими кубиками, как морковь и свеклу. Добавьте к овощам 100 граммов лесных или любых других орехов.

Добавьте 1-2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Доведите до вкуса солью и перцем. Ризотто с белыми грибами Рецепт приготовления ризотто с белыми грибами Ингредиенты: 1 стакан риса (арборио)

150 г белых грибов

100 мл белого сухого вина

100 г корня сельдерея

1 лук

1 морковь

1 зубчик чеснока

2 горошины перца

5 томатов коктейльных

25 г сливочного масла

25 г пармезана

2 веточки базилика

по вкусу соль Рецепт приготовления ризотто с грибами от Евгения Клопотенко Рецепт приготовления ризотто с белыми грибами Ризотто приготовьте на овощном бульоне. Половину лука, половину моркови, зубчик чеснока и корень сельдерея (100 г) залейте 1 литром воды. Добавьте 2 горошины душистого перца и соль, варите 15 минут. Тем временем нарежьте вторую половину луковицы и моркови мелким кубиком. Белые грибы нарежьте большими кусками.

Пассеруйте лук и морковь на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет прозрачным.

Добавьте белые грибы и выпарите выделившуюся жидкость.

Добавьте рис арборио (1 стакан) – это лучший сорт риса, который можно найти на прилавках наших супермаркетов. Обжарьте рис в течение 1 минуты при постоянном помешивании, чтобы он не пригорел.

Добавьте белое сухое вино и тушите 2 минуты, чтобы алкоголь испарился.

Теперь начните добавлять теплый бульон по одному половнику и выпаривайте, продолжайте процедуру в течение 15-20 минут, пока ризотто не сварится. Попробуйте рис, он должен оставаться еще твердым внутри и мягким снаружи. Тогда это будет ризотто правильной консистенции и структуры. В конце приготовления можно добавить четвертинки коктейльных томатов по желанию. Подавайте ризотто горячим, посыпав сверху пармезаном и украсив листочками базилика.