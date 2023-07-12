10 вещей, которые нужно успеть сделать летом

Лето – любимое время и взрослых, и малышей. У детей есть летние каникулы, а взрослые – упорно планируют отпуск.

Каждый любит лето за разные вещи: пикники, купание в реке или море, вкусные фрукты и овощи, интересные поездки. Это возможность реализовать самые смелые планы и желания. Не упустите прекрасные солнечные дни, чтобы потом не жалеть. 24 Канал предлагает 10 вещей, которые вы должны сделать этим летом.

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10 вещей, которые нужно сделать летом

Прежде всего – ограничьте время проведения перед гаджетами. Лето настолько радует своим нежным солнышком и теплой погодой, что грех "зависать" в телефоне или ноутбуке. Оставьте это занятие на более холодные сезоны.



Гаджеты / Фото Pinterest

Обязательно найдите возможность скупаться в каком-то водоеме. Это зависит от ваших возможностей: река, море, озеро, пруд. Но не ограничивайте себя от такого удовольствия. Это очень сильно бодрит и повышает настроение.



Озеро Синевир / Фото "Живая вода"

Для тех, кто не любит плавать, существует прекрасная альтернатива – поехать в горы. Хотя бы на один день. Это тотальная перезагрузка. Просто представьте: открываешь окно в украинских Карпатах, а там – чистый воздух, пение птичек и такое нужное спокойствие. Правда, привлекательно?



Горы Карпаты / Фото "Посети"

Составьте список литературы на лето. Нет, не так, как в школе: вас никто проверять не будет. Отыщите чтиво для души. Посетите книжный магазин или библиотеку и подберите себе что-нибудь из любимого жанра.



Книги / Фото Libr.dp.ua

Научитесь готовить какое-нибудь блюдо или напиток. Можно выбрать незнакомую для себя кухню: мексиканскую, итальянскую или испанскую. Острое или нежное, сладкое или соленое – здесь зависит от ваших вкусовых предпочтений.



Мексиканское блюдо "тако" / Фото "СК Маркет"

Спланируйте свои выходные, чтобы не сидеть дома. Отправьтесь в новый для себя город, составьте перечень мест, которые хотите посетить и вперед.

Добавьте какую-нибудь активность. Это может быть езда на велосипеде, лошадях, пробежка, игра в бадминтон, теннис, волейбол. Это укрепит ваше здоровье.



Езда верхом / Фото Horse Ua

Незабываемые впечатления составит фестиваль или концерт любимого исполнителя. Посмотрите, когда ближайший концерт в вашем или соседнем городе и смело покупайте билеты. Подарите себе приятное событие, которое останется в памяти надолго.



Фестиваль / Фото Mrpl.city

Помните о своих родных и близких. Уделяйте им достаточно времени и внимания. Соберитесь в какой-нибудь день и отправьтесь на природу. Можно взять что-нибудь вкусненькое и устроить пикник. И день уже будет гораздо лучше и интереснее.



Пикник / Фото Depositphotos.

Делайте донаты для украинских военных. Пусть это будет совсем символическая сумма. Но даже эти 10-20-30 гривен могут спасти чью-то жизнь. Помните, что мы можем работать, отдыхать и планировать именно благодаря Вооруженным Силам Украины.