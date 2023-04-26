Вы этого не знали: что нельзя сажать возле огурцов

Огородники часто сажают огурцы, потому что они просты и неприхотливы в уходе. Но иногда удивляются, почему же овощи не взошли. Одной из причин может быть неправильное соседство. Надо знать, какие растения не стоит сажать возле огурцов.

Огурцы – вкусные и полезные овощи, которые любят простоту. Их несложно выращивать и потому их часто сеют на своих грядках. Впрочем, если урожая нет, то стоит обратить внимание на что вы их сеете. Что нельзя сажать рядом с огурцами подскажет 24 Канал.

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Что нельзя сажать у огурцов

Соседство с чесноком не очень желательно для огурцов. Поэтому желательно сажать растения так, чтобы они не были близки друг к другу.

не очень желательно для огурцов. Поэтому желательно сажать растения так, чтобы они не были близки друг к другу. Базилик – действительно и зелень, отпугивающая вредителей. Но в то же время он препятствует росту и развитию овощей. Если вы не хотите собирать мелкие остатки, то лучше отказаться от такого соседства.



Базилик / Фото Sad-fasad

Картофель является самым нежелательным соседом для огурцов. В то же время, огурцы также плохо влияют на клубень. Так что оптимальным вариантом будет посадить эти овощи далеко друг от друга.

является самым нежелательным соседом для огурцов. В то же время, огурцы также плохо влияют на клубень. Так что оптимальным вариантом будет посадить эти овощи далеко друг от друга. Помидор – тот овощ, который не нужно сажать у огурцов. Ибо вместе они портятся и хорошо не развиваются. Также им нужны разные условия . Огурцы нуждаются во влажном воздухе, а помидоры – наоборот. Для хорошего урожая огурцы нуждаются в 2-3 градусах более высокой температуры, чем помидоры.

– тот овощ, который не нужно сажать у огурцов. Ибо вместе они портятся и хорошо не развиваются. Также им . Огурцы нуждаются во влажном воздухе, а помидоры – наоборот. Для хорошего урожая огурцы нуждаются в 2-3 градусах более высокой температуры, чем помидоры. Нельзя сажать огурцы рядом с ароматными пряными травами. Потому что урожая не получите. Поэтому такие растения, как базилик, кинзу и душицу, нужно разместить в другом месте.

Что можно сажать у огурцов

Хорошо сочетаются огурцы да разнообразные бобовые. Кусты фасоли или гороха сажают рядами рядом с посевами огурцов. Они будут подпитывать почву азотом. Когда убираете урожай, их стебли не нужно вытягивать, можно только срезать и оставить в земле корни с азотсодержащими клубнями.



Календула является хорошим соседом с огурцами. Ее цветы не просто украсят огород цветением, но помогут увеличить урожай огурцов. Если календула будет расти у огурцов, то она будет привлекать насекомых, опыляющих цветы.



Календула / Фото Растениевод



Кукуруза – прекрасный сосед для огурчиков. Ведь благодаря высокорослым сортам кукурузы на грядке формируется особый микроклимат. Он сильно влияет на урожай, увеличивая его на 20%.