Сретение Господне: что нельзя делать в праздник, народные приметы

15 февраля в Украине празднуют один из важнейших праздников в церковном календаре – Сретение Господне. В дохристианское время оно знаменовало встречу зимы с весной. Впоследствии приобрело религиозное содержание и в этот день верующие вспоминают встречу Симеона Богоприемца с Иисусом.

Слово "стретение" из старославянского языка означает "встречу", а его второе значение - это "радость". Когда Иисуса принесли Мария и Иосиф в Иерусалимский храм на 40 день после его дня рождения, то, увидев их, Симеон сразу взял малыша на руки, поднял над головой и провозгласил Спасителем человеческого рода, отмечает 24 Канал.

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Что нельзя делать в Сретенье Господне

В праздник нельзя ссориться, конфликтовать, оскорблять кого-либо или желать другим зла.

Нельзя вязать, шить, вышивать, заниматься рукоделием и каким-либо тяжелым физическим трудом.

Нельзя также отправляться в длинную дорогу.

Нельзя одалживать деньги или самому брать их взаймы.

Нельзя гадать.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя скучать и плакать, ведь это праздник радости.

В праздник следует сконцентрировать на молитве и общении с Богом.

Что нельзя делать на Сретение – запреты и приметы / Фото Canva

Народные приметы в Сретение Господне

В народе считается, что на этот праздник встречаются зима с весной и спорят между собой. Так кто победит на Сретение, тот и будет властвовать на земле в ближайшее время. Поэтому в древности люди пытались определить, какими будут две следующие недели.