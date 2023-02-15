Сретение Господне: что нельзя делать в праздник, народные приметы
15 февраля в Украине празднуют один из важнейших праздников в церковном календаре – Сретение Господне. В дохристианское время оно знаменовало встречу зимы с весной. Впоследствии приобрело религиозное содержание и в этот день верующие вспоминают встречу Симеона Богоприемца с Иисусом.
Слово "стретение" из старославянского языка означает "встречу", а его второе значение - это "радость". Когда Иисуса принесли Мария и Иосиф в Иерусалимский храм на 40 день после его дня рождения, то, увидев их, Симеон сразу взял малыша на руки, поднял над головой и провозгласил Спасителем человеческого рода, отмечает 24 Канал.
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Что нельзя делать в Сретенье Господне
- В праздник нельзя ссориться, конфликтовать, оскорблять кого-либо или желать другим зла.
- Нельзя вязать, шить, вышивать, заниматься рукоделием и каким-либо тяжелым физическим трудом.
- Нельзя также отправляться в длинную дорогу.
- Нельзя одалживать деньги или самому брать их взаймы.
- Нельзя гадать.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Нельзя скучать и плакать, ведь это праздник радости.
- В праздник следует сконцентрировать на молитве и общении с Богом.
Что нельзя делать на Сретение – запреты и приметы / Фото Canva
Народные приметы в Сретение Господне
В народе считается, что на этот праздник встречаются зима с весной и спорят между собой. Так кто победит на Сретение, тот и будет властвовать на земле в ближайшее время. Поэтому в древности люди пытались определить, какими будут две следующие недели.
- Если в праздник солнечно и тепло, то следует ожидать теплую зиму в последние дни февраля.
- Если с крыши капает вода, то зима еще долго продержится.
- Если падает снег – следует ожидать поздней и холодной весны.
- Ветреная погода предвещает щедрый урожай.
- Если есть сосульки под крышами, то хорошим будет урожай кукурузы.
- Если на деревьях иней, то будет хороший урожай картофеля и гречихи.