Герцогиня Кембриджская очаровала поклонников новым образом. Вместе с мужем и детьми она посетила спектакль в лондонском театре Палладиум.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в пятницу, 11 декабря, впервые за время пандемии коронавируса появились на публике вместе с тремя детьми – 2-летним Луи, 5-летней Шарлоттой и 7-летним Джорджем. Конечно, без внимания не остался безупречный аутфит Кэтрин. Невероятными фото Кенсингтонский дворец поделился на официальной странице королевской четы в инстаграме.

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Образ Кейт Миддлтон для похода в театр

Для публичного выхода жена принца Уильяма выбрала легкое длинное платье черного цвета с белым принтом. Наряд был красиво задекорирован на плечах, что придало аутфиту изысканность. Такой look Кэтрин соединила с замшевыми черными туфлями-лодочками на каблуке.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то во время общения с присутствующими и непосредственно на спектакле Кейт Миддлтон была в бежевой защитной маске с цветочным принтом. Волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала фирменный макияж с черными стрелками на веках. Изысканные серьги дополнили образ герцогини.

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