Герцогиня Кембриджская поделилась роликом, где показала безупречный осенний аутфит. Образ Кейт Миддлтон был простым и в то же время изысканным.

Кенсингтонский дворец опубликовал видео на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграм. Без внимания не остался классический образ Кейт.

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Осенний look Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма появилась перед камерой в одной из комнат дворца на фоне стены, где размещены портреты ее детей. Кейт изображена в теплой розовой кофте, черном пиджаке и брюках. Изящную фигуру она подчеркнула с помощью пояса. Такой образ прекрасно подойдет для рабочих встреч и работы в офисе.

Среди аксессуаров Кейт Миддлтон дополнила свой аутфит золотой цепочкой. На лице она сделала очень нежный макияж в красивых розовых оттенках с акцентом на глазах. Густые роскошные волосы герцогиня уложила в фирменные локоны. Такая прическа уже является обычной для Кэтрин и всегда выглядит безупречно.