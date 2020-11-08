Британская королева Елизавета II из-за пандемии редко посещает мероприятия. Впрочем, на днях она прибыла в Вестминстерское аббатство, где возложила цветы на могилу Неизвестного солдата.

Фото с посещения памятного мероприятия королевы опубликовали на официальной странице королевской семьи в инстаграме. Из-за пандемии коронавируса Елизавета II редко посещает мероприятия, чтобы уберечь свое здоровье. Впрочем, 15 октября, она впервые за карантин вышла в свет и вместе со внуком принцем Уильямом стала гостьей лаборатории Портон-Даун. А в пятницу, 7 ноября, появилась на памятном мероприятии.

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Королева Елизавета II отправилась в Вестминстерское аббатство, чтобы почтить память Неизвестного солдата. Королева возложила букет орхидей на его могилу в честь годовщины. 100 лет назад на полях сражений Первой мировой войны погиб военнослужащий. 11 ноября 1920 года его тело привезли из Франции и похоронили в аббатстве.

Место последнего упокоения неизвестного воина стало символом траура для семей всех тех, кто потерял жизнь в Первой мировой войне, но место смерти которых не было известно. Поэтому Елизавета II и посетила вчерашнюю церемонию.

Образ Елизаветы ІІ

Королева оделась в соответствии с мероприятием, как она делает всегда. Елизавета II выбрала полностью черный аутфит. Она надела пальто и юбку. Впервые мы увидели королеву в защитной маске с белым обрамлением. К образу удачно подходила брошь "Звезда Жардин" – бриллиантовая брошь в виде звезды, которую монарху подарила придворная дама леди Жардин около 40 лет назад.

Королева дополнила аутфит колье из жемчужин на шее, квадратной сумкой и черными перчатками. Также она не забыла про неизменный головной убор – стильную темную шляпку.