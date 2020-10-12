Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон записала видеообращение, где предстала перед камерами в классическом черном наряде. Образ был очень изысканным и подчеркнул природную красоту герцогини.

Кэтрин является меценатом Природоведческого музея в Лондоне и уже завтра, 12 октября, она огласит победителя нынешнего фотографа года дикой природы на первой виртуальной церемонии награждения конкурса. На официальной странице герцогов Кембриджских в Инстаграме опубликовали видео, где Кейт Миддлтон очаровала внешним видом.

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Изысканный образ Кейт Миддлтон

Герцогиня предстала перед камерой в черном одеянии. Поскольку она изображена портретом, то трудно разглядеть во что именно она одета: платье или брюки. Однако видим, что она подчеркнула талию с помощью черного пояса. Поверх такого аутфита герцогиня Кембриджская надела черный удлиненный пиджак.

Элегантный look Кэтрин дополнила роскошными украшениями: серьгами и перстнем. Волосы она уложила в необычайно красивые локоны. На лице сделала макияж в естественных оттенках. Веки накрасила коричневыми тенями, а губы – нежно-розовой матовой помадой. Такой образ герцогини действительно очень изысканный и в который раз подчеркнул ее красоту.