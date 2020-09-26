50-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл не теряет с возрастом своей сексуальности. Но звезда решила, все же, вспомнить молодость. Поэтому она опубликовала горячее фото в черном нижнем белье.

Сексуальная британка Наоми Кэмпбелл не стесняется показываться в откровенных аутфитах на камеру. Своими жаркими образами она часто хвасталась и раньше. Архивной фотографией модель поделилась на своей странице в инстаграме.

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Наоми позировала перед зеркалом с полотенцем на голове. Она слегка согнулась к нему, держа ватный диск в руке. Вероятно, модель хотела что-то исправить в своем ярком макияже. Кэмпбелл предстала только в черных трусиках и бюстгальтере, что обнажили упругие ягодицы и грудь. Белье элегантно подчеркивало безупречные формы модели.

Наоми Кэпмбелл сделала насыщенный макияж, что дополнял эротический образ. Звезда подчеркнула брови и сделала контуринг лица. А больше всего выделила глаза, нарисовав массивные черные стрелки.

Горячий look дополнило также большое количество браслетов на руке. Модель уверенно и решительно смотрела в зеркало. Сексуальная фотография, несмотря на то, что в черно-белом цвете, завела сеть и набрала больше 200 тысяч лайков.



Архивное горячее фото Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi