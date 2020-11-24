Черная пятница 2020: список магазинов, в которых будут самые большие скидки
Несмотря на сезонные распродажи, которые стартуют в магазинах несколько раз в год, все с нетерпением ждут именно Черной пятницы. Все, кто хотят купить товар со значительной скидкой, имеют возможность приобрести вещь в несколько раз дешевле, чем обычно.
День самых больших скидок почти на все товары в магазинах будет длиться в пятницу, 27 ноября. Однако большинство магазинов объявляют старт скидок еще задолго до официального начала Черной пятницы. В некоторых магазинах товар со скидками можно будет найти и на выходных, а также в киберпонедельник. Об этом сообщает 24 канал.
К теме Когда будет Черная пятница в Украине в 2020 году: дата
В Черную пятницу большинство вещей можно приобрести с огромной скидкой. Обычно, товары дешевеют от 30 до 70%. Однако, если вы часто посещаете торговые центры с магазинами, то обратите внимание на их первоначальные цены. Некоторые магазины прибегают к хитрости, и перед началом Черной пятницы, цену товара повышают таким образом, чтобы в Черную пятницу продавать вещь по привычной цене, без денежных убытков для самого магазина.
Почти каждый магазин делает скидки на товары в Черную пятницу
Обратите внимание, что в связи с пандемией коронавируса, по советам маркетологов, лучше свое внимание сосредоточить на онлайн-шопинге. Некоторые магазины могут даже предложить вам бесплатную доставку.
Редакция LifeStyle 24 предлагает вам обзор скидок в популярных магазинах с одеждой, бытовыми товарами и техникой, где можно найти скидки на Черную пятницу.
Скидки в самых популярных магазинах
- Rozetka – до 65% скидок;
- Eldorado – до 70% скидок;
- Answer – до 70% скидок;
- Фокстрот – до 70% скидок.
Eldorado предлагает покупателям доставку в отделение "Новой почты" всего за 1 гривну, если покупка будет совершена онлайн. Если же вы закажете нужный вам товар на сайте, то имеете прекрасную возможность не выстаивать длинные очереди, а просто прийти и забрать покупку на кассе. А тех, кто любит онлайн-покупки, ждут не только скидки, но и супербонус до 5% при оплате картой на сайте.
В интернет-магазине одежды Answer будут действовать огромные скидки на брендовые вещи. Сюда входит Lacoste, Adidas, Guess, Puma, Dr.Martens, Levis, Hugo Boss, Karl Lagerfeld. Интернет-магазин сотрудничает с производителями напрямую, поэтому вы можете быть уверены в качестве приобретаемого товара.
"Охотьтесь" на товары со скидками 27 ноября
Скидки в магазинах одежды
- Answer – до 70% скидок;
- Bag24 – до 90% скидок;
- Jasmine – до 40% скидок;
- Intimo – до 60% скидок;
- Kasta – до 90% скидок.
Скидки на цифровую и бытовую технику
- Rozetka – до 65% скидок;
- Eldorado – до 70% скидок;
- Comfy – до 50% скидок;
- Цитрус – до 25% скидок.
Скидки на косметику и парфюмерию
- Watsons – более 6 000 товаров на скидках;
- Yves-Rocher – до 50% скидок;
- MakeUp;
- Космо.
Скидки в магазинах с товарами для дома
- iHerb;
- Bigl;
- Ikea;
- Jysk;
- Metro.
Скидки в Черную Пятницу – это не только хорошая возможность купить товары дешево для себя, но и приобрести подарки для друзей и близких к рождественским и новогодним праздникам. Поэтому выбирайте товары, которые вам понравились, ведь магазины предлагают покупателям в Черную пятницу самые выгодные скидки. Относительно распродаж на Черную пятницу в других магазинах узнавайте на сайтах брендов и непосредственно в торговых точках.
Поделиться новостью