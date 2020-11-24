Несмотря на сезонные распродажи, которые стартуют в магазинах несколько раз в год, все с нетерпением ждут именно Черной пятницы. Все, кто хотят купить товар со значительной скидкой, имеют возможность приобрести вещь в несколько раз дешевле, чем обычно.

День самых больших скидок почти на все товары в магазинах будет длиться в пятницу, 27 ноября. Однако большинство магазинов объявляют старт скидок еще задолго до официального начала Черной пятницы. В некоторых магазинах товар со скидками можно будет найти и на выходных, а также в киберпонедельник. Об этом сообщает 24 канал.

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В Черную пятницу большинство вещей можно приобрести с огромной скидкой. Обычно, товары дешевеют от 30 до 70%. Однако, если вы часто посещаете торговые центры с магазинами, то обратите внимание на их первоначальные цены. Некоторые магазины прибегают к хитрости, и перед началом Черной пятницы, цену товара повышают таким образом, чтобы в Черную пятницу продавать вещь по привычной цене, без денежных убытков для самого магазина.



Почти каждый магазин делает скидки на товары в Черную пятницу

Обратите внимание, что в связи с пандемией коронавируса, по советам маркетологов, лучше свое внимание сосредоточить на онлайн-шопинге. Некоторые магазины могут даже предложить вам бесплатную доставку.

Редакция LifeStyle 24 предлагает вам обзор скидок в популярных магазинах с одеждой, бытовыми товарами и техникой, где можно найти скидки на Черную пятницу.

Скидки в самых популярных магазинах

Rozetka – до 65% скидок;

Eldorado – до 70% скидок;

Answer – до 70% скидок;

Фокстрот – до 70% скидок.

Eldorado предлагает покупателям доставку в отделение "Новой почты" всего за 1 гривну, если покупка будет совершена онлайн. Если же вы закажете нужный вам товар на сайте, то имеете прекрасную возможность не выстаивать длинные очереди, а просто прийти и забрать покупку на кассе. А тех, кто любит онлайн-покупки, ждут не только скидки, но и супербонус до 5% при оплате картой на сайте.

В интернет-магазине одежды Answer будут действовать огромные скидки на брендовые вещи. Сюда входит Lacoste, Adidas, Guess, Puma, Dr.Martens, Levis, Hugo Boss, Karl Lagerfeld. Интернет-магазин сотрудничает с производителями напрямую, поэтому вы можете быть уверены в качестве приобретаемого товара.



"Охотьтесь" на товары со скидками 27 ноября

Скидки в магазинах одежды

Answer – до 70% скидок;

Bag24 – до 90% скидок;

Jasmine – до 40% скидок;

Intimo – до 60% скидок;

Kasta – до 90% скидок.

Скидки на цифровую и бытовую технику

Rozetka – до 65% скидок;

Eldorado – до 70% скидок;

Comfy – до 50% скидок;

Цитрус – до 25% скидок.

Скидки на косметику и парфюмерию

Watsons – более 6 000 товаров на скидках;

Yves-Rocher – до 50% скидок;

MakeUp;

Космо.

Скидки в магазинах с товарами для дома

iHerb;

Bigl;

Ikea;

Jysk;

Metro.

Скидки в Черную Пятницу – это не только хорошая возможность купить товары дешево для себя, но и приобрести подарки для друзей и близких к рождественским и новогодним праздникам. Поэтому выбирайте товары, которые вам понравились, ведь магазины предлагают покупателям в Черную пятницу самые выгодные скидки. Относительно распродаж на Черную пятницу в других магазинах узнавайте на сайтах брендов и непосредственно в торговых точках.