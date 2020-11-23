Съемки 2 части фильма "Черная пантера" начнутся в июле 2021 года. Кто заменит актера Чедвика Боузман, который внезапно умер от рака, – узнавайте в материале.

"Черная пантера 2": что известно о фильме

По данным The Hollywood Repotrer, съемки "Черной пантеры 2" должны были начаться в марте 2021 года. Однако запланированный график изменили: только в июле съемочная группа приступит к работе. Причиной для изменений стали пандемия коронавируса и внезапная смерть исполнителя главной роли Чедвика Боузман.

Смотрите также Последний фильм с Чедвиком Боузман получится посмертно: что известно о ленте и первые фото

Инсайдеры рассказывают, что авторы проекта планируется выделить 6 месяцев на создание "Черной пантеры 2", а потому выход фильма на экраны стоит ожидать не ранее 2022 года.

Деталей сюжета пока не рассекречивают. В то же время представитель киностудии Marvel Виктория Алонсо заверила, что образ Чедвика Боузман не будут воспроизводить с помощью CGI-технологий. В СМИ предполагают, что на эту роль тоже не будут искать другого актера, поскольку никто не сможет заменить Боузман. Но, по неофициальным данным, возглавит Ваканду сестра супергероя Шури, которую сыграла Летиция Райт. Как в фильме объяснят отсутствие Черной пантеры, пока неизвестно.

Почему умер Чедвик Боузман

Голливудский актер Чедвик Боузман до самой смерти скрывал от коллег и журналистов, что борется с онкозаболеваниями. В течение 4 лет он лечил рак толстой кишки и не отказывался от съемок в фильмах. Умер Чедвик Боузман 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет.

Впоследствии стало известно, что именно мама актера посоветовала ему держать в секрете свой диагноз, чтобы не привлекать лишнего внимания СМИ и провести лечение без вмешательства в этот процесс. После смерти Чедвика Боузман все его коллеги выразили родственникам слова сочувствия и по-своему почтили его память.