Как очистить листья комнатных растений: 5 способов, которые не повредят

Растения в горшках давно стали частью наших домов. Они прекрасно дополняют интерьер и приносят пользу очищая воздух, но также нуждаются в правильном уходе. Что делать, чтобы избавиться от пыли и улучшить состояние растений – далее в материале.

Для того чтобы комнатные растения оставались здоровыми, кроме привычной поливки и удобрения, лучшее, что можно сделать – регулярно очищать листья от пыли, отмечает 24 Канал.

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Почему важно очищать растения от пыли

Пыль, грязь и другой мусор блокируют солнечный свет и препятствуют растению получать необходимое освещение. Это имеет решающее значение, чтобы растение оставалось здоровым и живым. За листьями вазонов можно ухаживать естественным путем, ведь не целесообразно использовать чистящие средства с содержанием химикатов.

Как правильно очищать растения от пыли

Лучше всего протирать листья мягкой влажной тканью. Это нужно делать осторожно: от основания вверх, держа каждый лист отдельно, чтобы минимизировать повреждения. Следует протереть и нижнюю сторону, где обычно прячутся вредители комнатных растений.



Как очистить листья вазонов от пыли / Фото Pinterest

Чтобы листья вазонов стали ярче и на нем оседали меньше пыли, можно попробовать еще несколько способов.

Смочить стойкую грязь спиртом. Раствором из спирта и воды в соотношении 1:8 нужно опрыскать все растение (но сначала провести тест на маленьком листочке), затем оставить на 15-20 минут и смыть водой.

Протирка банановой шкуркой. Когда съели фрукт, сохраните кожуру и затем натрите основание листьев более мягкой внутренней стороной кожуры. Когда кожура банана покроется пылью и грязью, выбросьте ее и возьмите другую. Натуральные масла в кожуре будут полезны для растения.

Банановые шкурки также можно положить непосредственно на почву в горшках, так они будут выделять в землю полезные вещества для питания вазона.

Раствор уксуса или лимонный сок. Это отличный способ для устранения накопления грязи на листьях. Также запах уксуса хорошо отпугивает вредителей. Надо смешать воду и уксус или воду и лимонный сок в бутылке с пульверизатором. Затем распылите смесь на листья растения. Через несколько минут протереть чистой тканью. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать – добавьте в воду лишь небольшое количество уксуса и сока.

Смесь молока и воды. Белки в молоке помогают расщеплять грязь на листьях. Раствор в соотношении 1:1 разбрызгать на листья, а затем протереть. Также можно наносить смесь ватными дисками.



Как очистить листья вазонов от пыли / Фото Pinterest

Натуральное масло. Для дополнительного блеска комнатных растений можно использовать любое натуральное масло. Подсолнечное или оливковое масло точно найдется у каждого, но лучше всего подойдет кокосовое масло, имеющее наиболее полезные элементы. Не используйте слишком много масла, поскольку это может привести к тому, что листья станут жирными и это приведет к развитию грибка.

Автор: Диана Сикорская

что любой из способов перед тем, как наносить на все растение, нужно сначала проверить на одном маленьком листочке, чтобы убедиться, что это не нанесет никакого вреда, ведь вазоны бывают разные.