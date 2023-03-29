Как очистить листья комнатных растений: 5 способов, которые не повредят
Растения в горшках давно стали частью наших домов. Они прекрасно дополняют интерьер и приносят пользу очищая воздух, но также нуждаются в правильном уходе. Что делать, чтобы избавиться от пыли и улучшить состояние растений – далее в материале.
Для того чтобы комнатные растения оставались здоровыми, кроме привычной поливки и удобрения, лучшее, что можно сделать – регулярно очищать листья от пыли, отмечает 24 Канал.
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Почему важно очищать растения от пыли
Пыль, грязь и другой мусор блокируют солнечный свет и препятствуют растению получать необходимое освещение. Это имеет решающее значение, чтобы растение оставалось здоровым и живым. За листьями вазонов можно ухаживать естественным путем, ведь не целесообразно использовать чистящие средства с содержанием химикатов.
Как правильно очищать растения от пыли
Лучше всего протирать листья мягкой влажной тканью. Это нужно делать осторожно: от основания вверх, держа каждый лист отдельно, чтобы минимизировать повреждения. Следует протереть и нижнюю сторону, где обычно прячутся вредители комнатных растений.
Как очистить листья вазонов от пыли / Фото Pinterest
Чтобы листья вазонов стали ярче и на нем оседали меньше пыли, можно попробовать еще несколько способов.
Смочить стойкую грязь спиртом. Раствором из спирта и воды в соотношении 1:8 нужно опрыскать все растение (но сначала провести тест на маленьком листочке), затем оставить на 15-20 минут и смыть водой.
Протирка банановой шкуркой. Когда съели фрукт, сохраните кожуру и затем натрите основание листьев более мягкой внутренней стороной кожуры. Когда кожура банана покроется пылью и грязью, выбросьте ее и возьмите другую. Натуральные масла в кожуре будут полезны для растения.Банановые шкурки также можно положить непосредственно на почву в горшках, так они будут выделять в землю полезные вещества для питания вазона.
Раствор уксуса или лимонный сок. Это отличный способ для устранения накопления грязи на листьях. Также запах уксуса хорошо отпугивает вредителей. Надо смешать воду и уксус или воду и лимонный сок в бутылке с пульверизатором. Затем распылите смесь на листья растения. Через несколько минут протереть чистой тканью. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать – добавьте в воду лишь небольшое количество уксуса и сока.
Смесь молока и воды. Белки в молоке помогают расщеплять грязь на листьях. Раствор в соотношении 1:1 разбрызгать на листья, а затем протереть. Также можно наносить смесь ватными дисками.
Как очистить листья вазонов от пыли / Фото Pinterest
Натуральное масло. Для дополнительного блеска комнатных растений можно использовать любое натуральное масло. Подсолнечное или оливковое масло точно найдется у каждого, но лучше всего подойдет кокосовое масло, имеющее наиболее полезные элементы. Не используйте слишком много масла, поскольку это может привести к тому, что листья станут жирными и это приведет к развитию грибка.