Чем поливать помидоры и перец: 5 народных средств, без которых не обойтись

Все огородники хотят иметь хороший урожай, чтобы смаковать спелые плоды. Это касается и помидоров и перца. Есть определенные секреты, чем поливать помидоры и перец, чтобы стебли были крепкими.

Без хорошего и регулярного ухода невозможно ожидать богатого урожая. Это касается и помидоров и перца. Надо приложить усилия, чтобы были большие плоды. Чем поливать помидоры и перец, чтобы стебли были крепкими – подскажет 24 Канал.

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Чем поливать помидоры и перец

Для того чтобы стебли помидоров и перца стали прочными, важно обеспечить им достаточное количество влаги и питательных веществ. Оптимальным вариантом полива растений является чистая вода, в которую можно добавить комплексные минеральные удобрения. Можно использовать народные методы.

Нашатырный спирт может быть полезным для растений, поскольку содержит этанол, снижающий уровень вредных бактерий и грибков в земле. Однако его использование в качестве единственного источника подкормки для помидоров и перца не является хорошим вариантом.



Нашатырный спирт / Фото Tabletki.ua

Если вы все же хотите добавить нашатырный спирт к жидкости для полива, следует смешать его с водой в соотношении 1:5 или 1:10, чтобы не пересушивать растений. В следующий раз нужно полить обыкновенной водой без спирта. Использование нашатырного спирта раз в неделю достаточно для достижения желаемого эффекта.

Йод помогает расти и утолщать слабые стебли. Впрочем, не стоит им подкармливать им переросшую рассаду, потому что вытянется еще больше. Для молодой рассады 1 капли йода хватит на 3 литра воды. Для большей – понадобится 3 капли йода.



Йод / Фото Naurok

Подкормка этим раствором будет полезна для помидоров и перца, поскольку луковицы содержат много минералов и питательных веществ. Особенно отвар из красного лука имеет много калия, который необходим для роста и развития помидоров.



Лук / Фото Agrotimes

Чтобы сделать отвар, нарежьте лук и залейте горячей водой. Затем дайте настояться в течение нескольких часов, или лучше – на ночь. Затем процедите отвар и разбавьте его водой в пропорции 1:5. Такой раствор используем для полива растений 1 раз в неделю.

Следует помнить, что отвар из лука имеет неприятный запах, поэтому нужно удобрять растения на свежем воздухе. Также не нужно преувеличивать с количеством отвара, поскольку это перенасыщает землю минералами.

Яичная скорлупа – полезна для подкормки растений, поскольку содержит много кальция и других полезных микроэлементов. Чтобы подпитать ею перец и помидоры, просушить ее и измельчить до мелкого состояния. Тогда нужно развести ее водой и начинать. А можно просто рассыпать мелкую скорлупу под растения помидоров и перца, оставляя некоторое расстояние от стеблей. Затем залейте растения водой. Яичная скорлупа – дополнительное источник кальция для растений, которое поможет укрепить стебли.



Яичная скорлупа / Фото Agro-Ukraine

Настой пепла используют как природное удобрение для перца и помидоров, поскольку содержит калий, кальций, фосфор и магний. Если вы собираетесь использовать настой пепла для подкормки перца и помидоров, сначала нужно собрать пепел из дров или угля, не содержащие вредных веществ. Золу важно хранить в сухом месте.



Зола / Фото Википедия

Для приготовления настоя добавьте 1 часть пепла к 10 частям воды и хорошо перемешайте. Настой нужно оставить на несколько часов или на ночь, чтобы пепел осел на дно. Затем используйте чистый настой без осадка от пепла. При подкормке помидоров и перца применяйте настой пепла раз в неделю, распыляя его на землю у корней растений.