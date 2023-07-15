Чем и когда поливать голубику дома: ягод будет немерено

Трудно найти человека, который не любит голубику. Она имеет столь сладковато-нежный вкус.

Голубика хорошо растет на освещенных участках и на дренированном торфяно-пещаном или торфяно-суглином грунтах. Также для нее важен правильный полив и внесение удобрений. Чем и когда поливать голубику дома – знает 24 Канал.

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Как поливать голубику

Грамотная поливка имеет большое значение в выращивании этих ягод. Надо продумать это так, чтобы почва оставалась увлажненной, но вода не должна застаиваться больше, чем на 2 дня.

Давать пить голубики следует 2 раза в неделю: 1 ведро воды под каждый взрослый куст рано утром и поздно вечером. То есть, поливаем кусты дважды в день 2 раза в неделю.



Полив голубики / Фото Kvitka.info

Обратите внимание, что голубики нужен обильный полив в июле и августе, как раз когда формируются плоды. В этот момент на кустах появляются цветочные почки потенциального урожая. Поэтому если голубики не хватит воды – количество плодов будет малым. Когда на улице очень жарко – кусты мало просто поливать, надо еще и опрыскивать, чтобы не перегревались. Обработку следует проводить рано утром и после заката.

Какие удобрения вносить

В летнее время подкармливать кусты не обязательно. Впрочем, можно внести некоторые вещества, если растение заражено вредителями или болеет. Будут актуальны калийно-фосфорные вещества. Ни в коем случае не применяйте органику, поскольку там много азота, отрицательно сказывающегося на здоровье растения.

Фосфоритная мука содержит большой процент фосфора, кальция и немного магния, что очень полезно для голубики. Пропорция такова: 200-300 грамм на 1 квадратный метр. Вещества следует занести в землю на 5 сантиметров.



Фосфоритная мука / Фото Agrostory.com

Сульфат калия вносят, когда кустам не хватает калия. Достаточно 100 грамм вещества на 10 литров воды. Им лучше не поливать, а опрыскивать растение.



Сульфат калия / Фото "Садко"

Действенным удобрением для ягоды является сульфат магния. Вещество можно использовать только один раз летом или поздней весной. На куст берут всего 15 граммов.



Сульфат магния / Фото "Эпицентр"

Специалисты советуют использовать эти удобрения вне корня, чисто опрыскивая листья. Делают это, когда нет активного солнца. Если провести обработку днем, на листьях могут появиться солнечные ожоги.