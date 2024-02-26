Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

В марте этого года будем отмечать важный церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Кроме того, в Украине начинается Масленица, а после нее – Великий пост, который завершится 4 мая.

Многие религиозные праздники сместились на 13 дней, поскольку в прошлом году Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Как изменились даты праздников в марте, читайте на сайте LifeStyle 24.

Тоже актуально Календарь праздников и выходных на первый месяц весны: будут ли украинцы отдыхать 8 марта

Календарь религиозных праздников на март 2024

1 марта – преподобномученицы Евдокии.

2 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

3 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

4 марта – преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

5 марта – святого Конона Мандонского.

6 марта – память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

7 марта – священномучеников, что в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других.

8 марта – преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

9 марта – 40 мучеников Севастийских.

10 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11 марта – святителей Софрониев, Антипа и Ефимия.

12 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 марта – святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской.

14 марта – преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского.

15 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

16 марта – мученика Савина; священномученика Александра.

17 марта – преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина.

18 марта – святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста.

19 марта – священномучеников Хризанта и Дарии.

20 марта – святых преподобных Отцов, убиенных в монастыре святого Саввы.

21 марта – преподобного Иакова, епископа Катанского.

22 марта – священномученика Василия Анкирского.

23 марта – преподобномученика Никона и его учеников.

24 марта – предпразднство Благовещения; преподобной Захарии.

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии.

26 марта – отдание Благовещения; Собор архангела Гавриила.

27 марта – мученицы Матроны.

28 марта – преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана.

29 марта – священномучеников Марка и Кирилла.

30 марта – преподобного Иоанна Лествичника.

31 марта – преподобного Ипатия, епископа.