Православный календарь на апрель 2023 года: все важные праздники в этом месяце
В 2023 году апрель богат религиозными праздниками, ведь верующих ожидает Пасха, а с ней и многие другие праздники. Список важных дат читайте в материале.
В апреле состоится завершение Великого поста, начавшегося 27 февраля. По традиции он готовил христиан к достойной встрече праздника Воскресения Христова. Кроме того, верующих ждет Благовещение и Вход Господень в Иерусалим, который еще известен как Вербное воскресенье пишет 24 Канал.
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Главные праздники
7 апреля – Благовещение
9 апреля – Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.
15 апреля – окончание Великого поста.
16 апреля – Пасха.
25 апреля – Радоница или Проводы.
Другие важные даты
1 апреля – мучеников Хрисанфа и Дарии.
2 апреля – преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.
3 апреля – преподобного Иакова, епископа Катанского
4 апреля – священномученика Василия, пресвитера Анкирского.
5 апреля – день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его.
8 апреля – Лазарева суббота.
10 апреля – Великий Понедельник, преподобного Иллариона Нового.
11 апреля – Великий Вторник, мучеников Марка, епископа Арефуссийского.
12 апреля – Великая Среда, преподобного Иоанна Лествичника.
13 апреля – Чистый Четверг, Тайный ужин, священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
14 апреля – Страстная пятница, Распятие Христа, преподобной Марии Египетской.
15 апреля – Великая суббота, преподобного Тита, Чудотворца.
Воскресение Христовое / Фото Pinterest
17 апреля – Светлый понедельник, преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского.
18 апреля – Светлый вторник, мучеников Агафопода, диакона, Феодула.
19 апреля – Светлая среда, святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.
20 апреля – Светлый четверг, преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
21 апреля – Светлая пятница, день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона.
22 апреля – Светлая суббота, мученика Евпсихия, мученика Дисана.
23 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора.
24 апреля – священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского.
25 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского
26 апреля – священномученика Артемона.
27 апреля – святого Мартына, исповедника, Папы Римского.
28 апреля – Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины и Анастасии, мучеников Месукевийских – Сухия и жены его, мученика Саввы Готфского.
29 апреля – мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
30 апреля – День жен-мироносиц, священномученика Симеона, преподобного Акакия.
Автор: Диана Сикорская