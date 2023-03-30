Православный календарь на апрель 2023 года: все важные праздники в этом месяце

В 2023 году апрель богат религиозными праздниками, ведь верующих ожидает Пасха, а с ней и многие другие праздники. Список важных дат читайте в материале.

В апреле состоится завершение Великого поста, начавшегося 27 февраля. По традиции он готовил христиан к достойной встрече праздника Воскресения Христова. Кроме того, верующих ждет Благовещение и Вход Господень в Иерусалим, который еще известен как Вербное воскресенье пишет 24 Канал.

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Главные праздники

7 апреля – Благовещение

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье.

15 апреля – окончание Великого поста.

16 апреля – Пасха.

25 апреля – Радоница или Проводы.



Благовещение / Фото Pinterest

Другие важные даты

1 апреля – мучеников Хрисанфа и Дарии.

2 апреля – преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.

3 апреля – преподобного Иакова, епископа Катанского

4 апреля – священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

5 апреля – день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его.

8 апреля – Лазарева суббота.

10 апреля – Великий Понедельник, преподобного Иллариона Нового.

11 апреля – Великий Вторник, мучеников Марка, епископа Арефуссийского.

12 апреля – Великая Среда, преподобного Иоанна Лествичника.

13 апреля – Чистый Четверг, Тайный ужин, священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

14 апреля – Страстная пятница, Распятие Христа, преподобной Марии Египетской.

15 апреля – Великая суббота, преподобного Тита, Чудотворца.



Воскресение Христовое / Фото Pinterest

17 апреля – Светлый понедельник, преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского.

18 апреля – Светлый вторник, мучеников Агафопода, диакона, Феодула.

19 апреля – Светлая среда, святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.

20 апреля – Светлый четверг, преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

21 апреля – Светлая пятница, день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона.

22 апреля – Светлая суббота, мученика Евпсихия, мученика Дисана.

23 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора.

24 апреля – священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского.

25 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского

26 апреля – священномученика Артемона.

27 апреля – святого Мартына, исповедника, Папы Римского.

28 апреля – Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины и Анастасии, мучеников Месукевийских – Сухия и жены его, мученика Саввы Готфского.

29 апреля – мучениц Агапии, Ирины, Хионии.

30 апреля – День жен-мироносиц, священномученика Симеона, преподобного Акакия.

Автор: Диана Сикорская