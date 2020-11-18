Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II и Букингемского дворца Дики Арбитер раскритиковал 4 сезон сериала "Корона" за много неточностей, вымышленные факты и впадения в крайности.

Дики Арбитер привел несколько собственных замечаний относительно нашумевшего 4 сезона сериала "Корона" от Netflix, премьера которого состоялась 15 ноября. Об этом сообщают в BBC.

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Что раскритиковал экс-пресс-секретарь?

По его словам, 4 сезон сериала "довели до крайности" и он не согласен с замыслом сценаристов показать принца Чарльза и Камиллу "злодеями". Он также не разделяет некоторые фразы в сериале, особенно это касается случая, когда личный секретарь принца Чарльза спросил, достаточно ли Диана психически здорова, чтобы поехать в тур по Нью-Йорку.

"Этого никогда не было. Я был там, и Джон Ридделл, в то время личный секретарь Чарльза, никогда бы этого не сказал. Но обычные люди воспринимают это как правду", – пояснил бывший секретарь.

Мужчина также резко прокомментировал образ принца Чарльза в сериале, роль которого исполнил Джош О'Коннор. В сериале он сутулится, хотя в реальной жизни, по словам, Арбитера, он всегда ровно держал спину. Несмотря на номинацию актера в премии BAFTA, его работа показалась Дики неубедительной.

"Джош О'Коннор постоянно сутулился. Чарльз никогда не сгибался. Посмотрите на него сейчас, ему 72 года, и он держит осанку. Его плохо изобразили. Это просто погоня за сенсацией – выставить Чарльза и Камиллу злодеями. Чарльза изображают злобным. Он не злой", – добавил бывший работник Букингема.

Он также отметил кадры, на которых показали принцессу Диану (Эмма Корин) с приступами булимии, которой она страдала: "Показали бы ее с головой над унитазом, но не нужно снимать это более одного раза".

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Что говорят другие критики?

По мнению историка Саймона Геффера, современная молодежь, которая мало читает историю и воспринимает ее только через экраны, будет путать вымышленные факты с реальными, а часто и вовсе воспринимать их за правду.

А вот бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд опасается, что зрители будут воспринимать 4 сезон "Короны" как документальный фильм: "Молодое поколение, которое этого не застало, поверит тому, что увидит. Они увидят это как документальный фильм. Мы должны помнить, что это – драма".

Королевские источники в таблоидах добавляют, что принц Чарльз отказывается смотреть сериал "Корона", а друзья королевской семьи обвиняют Netflix в использовании их боли и заявляют, что это "выдумка, представлена как факт".