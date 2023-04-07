Отсутствие грязи вас поразит: как помыть пол, чтобы он оставался чистым дольше

Уборка является неотъемлемым рутинным делом каждого. Пыль оседает на поверхностях довольно быстро, поэтому ее нужно часто вытирать. Есть определенные секреты, как замедлить этот процесс.

Мытье полов – обычное дело, которое делает наш дом чистым. Однако, когда уставший приходишь после работы, так не хочется начинать уборку. 24 Канал подготовил для вас советы, как сделать мойку пола более простым занятием.

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Как быстро и качественно помыть пол

Оставьте в одном месте все средства для мытья полов. В частности, ведро с водой, швабру, моющие средства.

все средства для мытья полов. В частности, ведро с водой, швабру, моющие средства. Перед тем, как начать мыть пол, уберите из него все предметы, что могут мешать. Так вы получите доступ ко всем углам.



Как быстро и качественно помыть пол / Фото Pexels

Соберите весь мусор , лежащий на полу, чтобы не разносить его шваброй.

, лежащий на полу, чтобы не разносить его шваброй. Используйте специальные средства для мытья полов , имеющие освежающие поверхность компоненты. Не нужно смешивать несколько средств, чтобы не было лишнего намыления.

, имеющие освежающие поверхность компоненты. Не нужно смешивать несколько средств, чтобы не было лишнего намыления. Мыть пол начинайте с уголков и плавно переходите оттуда в центр комнаты. Тогда мойка будет равномерной и не будут появляться лишние полосы на полу.

начинайте с уголков и плавно переходите оттуда в центр комнаты. Тогда мойка будет равномерной и не будут появляться лишние полосы на полу. По необходимости меняйте воду, чтобы не замазывать грязью другие поверхности.

чтобы не замазывать грязью другие поверхности. Когда завершили, дайте время ей высохнуть и не торопитесь ходить по ней. Тогда не будет пятен или бликов.

Возвращайте все предметы и мебель на место тогда, когда поверхность полностью высохла.

Полезные советы

Вместо химических средств можно использовать домашние средства. Это лимонный сок, уксус или соду. Их нужно разбавить водой.

Если у вас есть домашние животные, тогда перед мытьем пола нужно сначала собрать все волосы.

Чтобы избавиться от грязи, рекомендуется сначала пропылесосить пол и тогда мыть. Иначе вы будете размазывать грязь по поверхности.

Чтобы пол дольше оставался чистым, добавляйте в воду немного соли.

Автор: Виктория Козар