Меган Маркл и принц Гарри стали героями подкаста, посвященного Всемирному дню психического здоровья, который отмечали вчера, 10 октября. Герцогиня поделилась собственным опытом и призналась, что в прошлом году она была самой затроленной персоной в мире

Как члены британской монаршей семьи Меган Маркл и принц Гарри много внимания уделяли ментальному здоровью детей и взрослых. Даже после отречения от королевских обязанностей супруги не оставили благотворительную деятельность. Вместе с подростками из Калифорнии они записали подкаст для молодежного канала Teenager Therapy. Об этом информирует CNN.

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Выражаясь на тему психического здоровья, Меган Маркл не могла избежать личного опыта. Она подчеркнула, что после женитьбы на принце Гарри на нее свалилась безумная критика в сети. Даже во время беременности и в первые месяцы после родов, когда она оставалась в тени, хейт не исчезал.

Мне сказали, что в 2019 году я была самой затроленной персоной в мире. Вот уже 8 месяцев я нахожусь в тени: сначала я была в декрете, а потом ухаживала за ребенком. Однако травля все же продолжается, с этим почти ничего нельзя поделать,

– призналась Меган Маркл.

Она отметила, что неправда, сказанная о вас публично, влияет на эмоциональное состояние человека независимо от возраста – что в 15, что в 25 лет. Бороться с хейтом и негативом ей помогает ведение личного дневника, ведь после изложения проблемы на бумагу и прочтения, она уже не кажется такой глобальной. В то время принц Гарри отметил, что стабилизировать эмоциональное самочувствие ему помогает медитация.

Меган Маркл и принц Гарри записали подкаст: слушайте онлайн

Образ Меган Маркл

Для нового выхода она выбрала комфортный повседневный look. На ней серая оверсайз-футболка с принтом, укороченные темные джинсы и черно-белый полосатый джемпер, который Меган Маркл завязала на плечах. Образ довершили черные туфли-лодочки на каблуке и защитная маска, которую она не снимала во время общения с подростками.

С красивой укладкой и легким макияжем Меган Маркл чувствовала себя расслабленно. К тому же, мероприятие не сопровождалось большим количеством папарацци и журналистов, которых пара старается избегать уже более полугода.