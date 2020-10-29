Популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала долгожданный клип на новую песню "Ангела". Это очень эмоциональный ролик, который придется пересматривать несколько раз, чтобы увидеть все секреты, которые спрятаны в видеоработе.

Композиция "Ангела" вошла в первую часть двойного альбома "Таємний код: Рубікон". Премьера клипа состоялась на официальном ютуб-канале группы.

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Стоит отметить, что "Ангела" – это ремейк на песню группы "Крихітка Цахес". Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк рассказал, что это хип-хоп трек, в припеве которого звучит фраза "Де ти знайдеш такого ангела, як я". Ее поет солистка коллектива "Крихітка" Саша Кольцова.

"Ангела" – напоминание нам, прежде всего, как авторам, о том, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе – это обслуживание каких-то простых банальных человеческих "хочу",

– отметил Андрей Хлывнюк.

Режиссер клипа Стас Гуренко заявил, что "Ангела" не удастся посмотреть один раз. Чтобы увидеть все детали и "считать" месседжи, заложенные в видео, его придется пересматривать и часто ставить на паузу. В видеоработе много предметов, каждый из которых имеет свое значение, с которыми связаны реальные истории из жизни нашей страны.

Создатели ролика продумывали каждую композицию до мельчайших деталей. Они вдохновлялись голландскими и испанскими натюрмортами XVI-XVII веков.

Даже на этапе коррекции, мы сидели с альбомом Хуана ван дер Амена, заимствуя из его работ конкретные цветные и экспозиционные решения – пионы должны быть такого цвета, золото такого т.д.,

– сказал Стас.

"Бумбокс" feat "Крихітка" – "Ангела": смотрите видео онлайн