15 ноября на стриминговой платформе Netflix выйдет 4 сезон популярного сериала "Корона". И пока лента еще не вышла на экраны, ее авторы подогревают интерес публики к новинке кино. На днях актрисы Джиллиан Андерсон и Эмма Коррин дали интервью, в котором рассказали о своих ролях в сериале.

Интересные детали "Короны" актрисы раскрыли в общении с журналистами USA Today. Да, Эмма Коррин призналась, что ей было очень сложно играть принцессу Диану, ведь ею восхищается весь мир. Поэтому ошибиться актриса просто не могла.

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"Меня это очень пугало. Диана была невероятным общественным деятелем, щедрой волонтеркой. Я чувствую, что она имела эту ауру доброты", – рассказала Эмма Коррин.



Эмма Коррин в свадебном платье Дианы / Фото Netflix

Невероятное давление испытывала и Джиллиан Андерсон. Хотя актриса и имеет больший опыт, чем ее 24-летняя коллега, ей также пришлось бороться с чрезмерным вниманием общества, чтобы безупречно сыграть Маргарет Тэтчер.

Трудно избежать критики от британцев. Я считаю, чтобы играть исторических персонажей или знаковых персонажей в литературе, нужно отбросить все советы людей и начать работу с нуля,

– отметила Джиллиан Андерсон.



Джиллиан Андерсон в сериале "Корона" / Фото Netflix

Как известно, 4 сезон "Короны" расскажет зрителям о непростом периоде жизни королевской семьи. В первую очередь, в сериале раскроют непростые отношения принца Чарльза и принцессы Дианы. Эмма Коррин призналась, что Леди Ди была очень юной, когда познакомилась с будущим мужем, поэтому до конца не понимала, что ее ждет. 13-летняя разница в возрасте также сыграла важную роль в "Короне", ведь авторы подчеркивали молодость Дианы рядом с Чарльзом.

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Разроют в ленте и то, что принцесса страдала булимией и имела повышенный аппетит.

Она была очень откровенной относительно болезни, что, по моему мнению, было невероятно прогрессивно в то время... Это было важно для нее. Я думаю, для каждого, кто имел те же проблемы, приятно было бы увидеть подобную историю на экране,

– рассказала Эмма Коррин.

Стресс, давление общества и королевских правил: принцесса Диана имела непростой период жизни. Поэтому сказочная свадьба быстро вернула Леди Ди к реалиям, которые были далеко не такими идеальными. И в этом, как убеждена Эмма Коррин, многие узнают историю Меган Маркл, которая столкнулась с большим хейтерством и чрезмерным вниманием людей и прессы.



Эмма Коррин в роли принцессы Дианы / Фото Netflix

Не менее драматично опишут и события, связанные с "железной леди" Маргарет Тэтчер. Знаменитая британка должна была демонстрировать мощь и решимость в общении с коллегами, а вот дома снимать этот образ и становиться мамой и женой.

"Я даже не знала, что у нее были двойняшки. Я и не представляла, что она продолжала гладить рубашки мужа, когда она была премьер-министром, или что сама готовила ужин для членов семьи... Мы, безусловно, увидим другую сторону Тэтчер, у которой есть место эмоциям, чего раньше не показывалось. Например, в эпизодах, когда исчезает ее сын", – поделилась Джиллиан Андерсон.

В то же время в работе Маргарет Тэтчер тоже столкнется с трудностями. Вопреки настойчивым советам Елизаветы II она решит вступить в войну за Фолклендские острова. Поэтому напряжение в общении Тэтчер с Ее Величеством будет только расти.