Бруклин Бекхэм и его очаровательная избранница Никола Пельтц активно готовятся к свадьбе. Сейчас звездная пара составляет список гостей и лидерами в нем являются герцоги Сассекские. В СМИ узнали, что сын Виктории и Дэвида Бекхэмов даже готов выбрать дату, которая будет свободна в графике принца Гарри и Меган Маркл.

По словам инсайдеров The Sun, пока дату церемонии Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц не выбрали. Однако сделает это пара как можно быстрее, чтобы все звездные гости, в частности, принц Гарри и Меган Маркл могли ее освободить для посещения свадьбы.

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"Свадьба Бруклина станет одной из самых популярных свадеб всех времен благодаря связям его родителей. Принц Гарри и Меган сейчас в первых рядах списка приглашенных гостей, ведь Дэвид и Виктория – их хорошие друзья и знают, что их присутствие сделает этот день еще более особенным. У них очень напряженный график, поэтому они хотят сделать приглашение как можно скорее", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, на свадьбе Бруклина и Николы точно будет Элтон Джон, который является крестным отцом жениха. Сейчас в прессе не распространяют информации о выборе места свадьбы и других деталей относительно праздника. В то же время, инсайдеры заявляют: Виктория Бекхэм не ограничится одним днем празднования и отметит бракосочетание старшего сына по крайней мере дважды. На этот праздник звездные родители готовы отдать не один миллион долларов, поэтому ожидается, что церемония пройдет с чрезмерной роскошью.

Что известно о помолвке Бруклина Бекхэма

О помолвке Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц стало известно 11 июля. Пара опубликовала фото, где виднелось дорогое обручальное кольцо на безымянном пальце девушки. Впоследствии информацию о предстоящей свадьбе подтвердили Виктория и Дэвид Бекхэм.

Избранницей Бруклина стала дочь миллиардера Нельсона Пельтца. Поэтому в СМИ уже написали, что перед бракосочетанием пара заключит брачный договор, ведь богач оставит в наследство Николе немалую сумму, что сделает ее жизнь безбедной.

Интересно, что свадебное платье невесте создаст ее звездная свекровь Виктория Бекхэм. А к церемонии будут привлечены все дети супругов: 9-летняя Харпер будет главной подружкой невесты, а 17-летний Ромео и 15-летний Круз – друзьями жениха.