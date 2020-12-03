Британская пресса сообщила о том, что сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин решил стать моделью. После неудачной карьеры фотографа, парень подписал контракт с модельным агентством.

Старший сын модельера Виктории и экс-футболиста Дэвида Бруклин Бекхэм решил стать моделью. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Бруклин Бекхэм мечтал стать известным фотографом и для этого даже поступил в университет на курс фотографии. Впрочем, он не закончил учебу в вузе. Хотя парень имеет в своем активе рекламную кампанию Burberry, а также книгу с собственными фотографиями.

У Бруклина узнаваемое лицо. Он наверняка станет невероятно популярным в мире моды, ведь он сын Дэвида и Виктории,

– сообщает издание.

Издание отмечает, что фамилия Бруклина является одной из самых узнаваемых в фэшн-индустрии. Поэтому вполне вероятно, что он станет известной моделью и достигнет успехов на своем пути.

Несмотря на заявления прессы, сам Бруклин Бекхэм не комментировал и не сообщал о своих намерениях пойти в модельную индустрию. А представители парня отказались от комментариев.