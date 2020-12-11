Популярная американская певица Бритни Спирс поразила сеть новым треком. Она выпустила песню Matches с легендарной группой Backstreet Boys.

Американская артистка Бритни Спирс выпустила песню на официальной странице в ютубе. Певица спела вместе с легендарной поп-группой Backstreet Boys.

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Недавно Бритни Спирс впервые за 4 года выпустила песню Swimming in the Stars, которую представила к своему 39-летию, чем удивила фанов. А на днях она представила композицию Matches, которую записала с группой Backstreet Boys.

Я так взволнована услышать, что вы думаете о нашей песне. Вы также можете послушать Glory Deluxe теперь повсюду, а также трек Swimming in the Stars и ремикс на трек Mood Ring,

– написала Бритни Спирс на своей странице в инстаграм.

Певица также отметила, что не может поверить в любовь, которую ей передают поклонники. За несколько часов новую песню Бритни Спирс прослушали почти 200 тысяч пользователей, а под видео на ютубе 3 тысячи комментаторов выразили восторг от трека.

Слушайте композицию Бритни Спирс и Backstreet Boys онлайн: