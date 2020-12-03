Американская пописполнительница Бритни Спирс уже давно не давала о себе знать в музыкальной индустрии. Поэтому впервые за 4 года фанаты, как никогда, рады услышать от нее новый трек под названием Swimming in the Stars.

Новый хит Бритни Спирс появился на ее ютуб-канале 2 декабря и его смогли просмотреть более 300 тысяч раз. Песню Звезда символически выпустила к своему 39-летию.

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Бритни Спирс – Swimming in the Stars: смотреть видео

Стоит отметить, что всего месяц назад Бритни Спирс говорила, что, вероятно, завершит карьеру певицы, поскольку все ее финансовые дела ведет отец – последнее судебное заседание в очередной раз это доказало. Однако, как видим, новый хит все же опубликовали, правда, его запись состоялась еще в 2016 году.

Следовательно, фанаты подозревают, что новый трек опубликовал ее отец без разрешения, поскольку она до сих пор никоим образом не прокомментировала выход песни на своей инстаграм-странице.