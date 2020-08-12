Королевская семья крайне редко дает комментарии о своей личной жизни или же предпочтениях. Однако во время светских или официальных приемов они охотно общаются с британцами. На днях актер Брайан Блессид вспомнил беседу с Елизаветой II, в которой она назвала один из любимых фильмов.

Научно-фантастический фильм "Флэш Гордон" отмечает свой 40-летний юбилей со дня выхода на большой экран. По этому случаю The Guardian взял комментарий у главной звезды ленты Брайана Блессида. Мужчина рассказал, что ранее имел честь встретиться с Ее Величеством Елизаветой II, которая была в восторге от этого фильма.

Смотрите также Лучшие киноленты о Елизавете II и ее семье, которые показывают жизнь во дворце

По словам актера, королева призналась, что с лентой "Флэш Гордон" связана особая семейная традиция. Каждое Рождество Елизавета II с внуками просматривает эту ленту. Брайана Блессида даже попросить произнести любимую фразу Ее Величества из этого фильма.

Это любимый фильм королевы. Она смотрит его со своими внуками на Рождество. "Вы знаете, мы все время смотрим "Флэша Гордона", я и внуки. И если вы не возражаете, у меня тут внуки, не могли бы вы сказать: "Гордон жив"? – спародировал Брайан Бессид разговор с королевой.

Но такая просьба отнюдь не удивила актера, ведь его поклонники часто просят об этом.

"Куда бы я ни пошел, все хотят, чтобы я сказал: "Гордон жив". Мясник, пекарь, королева и премьер-министр – все хотят, чтобы я сказал фразу: "Гордон жив!". Это их любимый фильм", – рассказал Брайан Блессид.

Что известно о фильме "Флэш Гордон"

В центре сюжета фильма "Флэш Гордон" – история о диктаторе планеты Монго, который желает уничтожить Землю. И остановить его берется не какой-то супергерой в стиле Marvel, а игрок в американский футбол Флэш Гордон. Со своей девушкой Арден он отправляется на Монго, чтобы остановить злодея, который уже посылает на планету разрушительные лучи.

Экранизацию комикса презентовали в 1980 году. Фильм "Флэш Гордон" получил бешеную популярность не только благодаря приключенческому сюжету, но и песням группы Queen, которые записали все саундтреки к фильму.

Смотрите трейлер к фильму "Флеш Гордон": видео