В мировой прессе не стихает обсуждение 4 сезона "Короны". На днях граф Чарльз Спенсер, который является братом принцессы Дианы, прокомментировал ленту.

Комментарий брата принцессы Дианы

Как он рассказал The Daily Mail, кинопроизводители обращались к нему с просьбой разрешить отснять несколько эпизодов в его семейном поместье. Однако Чарльз Спенсер решил отказать, поскольку драма вводит зрителей, особенно иностранных, в заблуждение.

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Мужчина подчеркнул, что многие эпизоды, показанные в сериале "Корона 4", не соответствуют действительности и являются всего лишь режиссерской выдумкой. И хоть брат принцессы Дианы после ее трагической смерти не является сторонником королевской семьи, в критике ленты таки согласился с биографами дворца, которые назвали проект Netflix ерундой.

Это очень сложно, ведь в сериале много домыслов и выдумок, не так ли? Вы можете полагаться на факты, но детали между ними – не факт. Это вымысел,

– подчеркнул Чарльз Спенсер.

Какие именно факты из сериала не соответствовали действительности, британец не рассказал. В то же время брат принцессы Дианы подчеркнул, что именно из-за ложности фактов в ленте "Корона" он не подпустил съемочную группу к семейному поместью Спенсеров.



Брат принцессы Дианы / Фото Instagram / @cspencer1508

"Я считаю своим долгом заступаться за нее, когда это необходимо. Она оставила меня опекуном своих сыновей и т.д. Я чувствую, что нужно оправдывать это доверие... Мы росли вместе. Понимаете, если вы выросли с кем-то рядом, он для вас остается дорогим человеком, и неважно, что с ними произойдет позже. Поэтому да, я чувствую, что моя роль – сохранить о ней память", – добавил он.

Что известно о сериале "Корона"

Принцесса Диана появилась в сериале "Корона" только в 4 сезоне. Леди Ди сыграла талантливая британка Эмма Коррин, поразившая всех зрителей сходством с представительницей монархии.

В ленте показали немало деталей из жизни королевской семьи. В частности, знакомство принца Чарльза с Дианой, их помолвку и свадьбу, а также любовный треугольник, который привел к краху королевского брака. На фоне стресса у юной принцессы развилась булимия, что также ярко обрисовали в сериале "Корона 4".

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Королевская семья не будет комментировать художественную ленту Netflix. В то же время биографы и эксперты дворца отмечают, что авторы проекта показали много ложных фактов. Однако тщательный подбор одежды и декораций создают у зрителей ложное впечатление, что эта история является правдивой.

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