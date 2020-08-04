Даже отказ от королевских обязанностей не спас герцогов Сассекских от очередных скандальных новостей. Брат Меган Маркл на днях дал интервью, в котором рассказал о том, как его отец переживает конфликт с дочерью.

Как передает таблоид Mirror, интервью вышло на страницах Sunday People. В очередной раз родственники Меган Маркл решили навредить ее имиджу, рассказав новые детали конфликта. Так, по словам сводного брата герцогини Томаса Маркла-младшего, их отец больше не пытается встретиться с ней и принцем Гарри. В этих людях мужчина якобы разочаровался.

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"Что касается воссоединения, он полностью разочаровался в Меган и Гарри. Он не доверяет ей и не хочет знать ее из-за лжи, манипуляции и обмана. Недавно он отметил 76-й день рождения, понятно, Меган даже его не поздравила", – рассказал Томас Маркл-младший.

В то же время брат Меган добавил, что их отец борется за то, чтобы увидеть своего внука Арчи Гаррисона. После громких скандалов герцоги Сассекские против такой встречи, однако родственники отказ не принимают и готовы через суд требовать встречи.

Он будет бороться и использовать все возможности, необходимые для встречи с Арчи. Гарри и Меган не единственные, кто может начать судебную тяжбу. Он хочет хотя бы раз обнять этого маленького мальчика,

– добавил Томас Маркл-младший.

Что известно о конфликте Меган Маркл с родственниками: коротко

Первые скандальные новости об отце Меган Маркл появились в прессе незадолго до королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Мужчина продал фото таблоиду, где позировал с журналом с изображением дочери и будущего зятя. Это в королевской семье восприняли с недовольством, потому Томас Маркл отказался приходить на праздник, заявляя, что у него запланирована операция. К алтарю Меган Маркл вел отец невесты – принц Чарльз.

После этого в СМИ не утихали скандальные заявления родственников герцогини Сассекской. Они обвиняли ее в лицемерии и самолюбии, передавали журналистам фото из собственных архивов и рассказывали о детстве Меган Маркл, а также передали фрагменты переписки с ней. Сам отец заявлял, что пытается уладить скандал и жалеет о своих действиях.

Но после очередного отказа Томас Маркл сменил свое мнение. В СМИ он заявил, что разочарован в выборе дочери и ее решении с принцем Гарри сложить королевские обязанности. Это, по его мнению, было эгоистично.