Младший брат Кейт Миддлтон Джеймс отправился в романтическое путешествие в Италию с невестой Элизой Тевен. Влюбленные поделились милыми кадрами с прогулки на яхте и признались, что за последний год пытались жениться дважды.

33-летний британский бизнесмен и брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон на личной странице в инстаграме опубликовал фото из поездки в Италию, куда отправился с невестой Элизой Тевен. Он признался, что паре наконец удалось убежать от обыденности после длительного карантина.

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В Италии влюбленные устроили морскую прогулку по кораблю, лакомились вкусной пастой и вином. Джеймс Миддлтон отметил, что они получили незабываемые впечатления и готовы возвращаться к привычной жизни в условиях карантинных ограничений.

На фото невеста Джеймса позировала в стильных купальниках и ярком полосатом костюме, который состоял из топа и юбки длины макси. Она попробовала себя за штурвалом огромного корабля, загорала и читала во время романтического путешествия. Брат Кейт Миддлтон наслаждался купаниями в море и любовался фантастическими пейзажами, однако в кадре появлялся редко.

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Брат Кейт Миддлтон не стал скрывать, что 2020 год выдался для них с Элизой Тевен тяжелым, ведь пара дважды пыталась жениться. С тех пор, как бизнесмен сделал предложение французской финансистке прошел уже год. Влюбленные планировали сыграть свадьбу летом этого года, однако церемонию пришлось отменить еще в марте.

"Это очень печально, но просто непрактично проводить торжество во время кризиса. Они решили подождать, пока все их гости смогут приобщиться к свадьбе", – заявил представитель близкого окружения невест в начале карантина. Если принцесса Беатрис решилась выйти замуж на закрытой церемонии без шумного празднования, то Джеймс и Элиза, похоже, не станут отказываться от пышного торжества.