Американский певец Бон Джови часто поднимает в своих песнях социальные темы, которые касаются каждого. Раньше это был сингл American Reckoning о митингах в США, теперь это клип Do What You Can о пандемии коронавируса.

Клип на песню Do What You Can вышел день назад на платформе YouTube. Он войдет в альбом певца Bon Jovi 2020, который запланирован на 2 октября этого года.

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В 5-минутном ролике артист в маске прогуливается по опустевшим улицам Нью-Йорка, где практически каждое заведение закрыто. Однако, остались и те люди, которые вынуждены работать, они являются главными героями клипа.

Большинство людей переживали самоизоляцию и не могли видеться с родными и близкими. К ним также относятся выпускники школ, колледжей и университетов, которым пришлось отменить праздник по случаю окончания обучения. Они также изображены в ролике.

В конце указано, что песня посвящена всем героям, которые ежедневно боролись для преодоления пандемии.

Когда ты не имеешь возможности делать, что делал обычно, делай то, что можешь. Это не молитва, только мысль, которую хотелось выразить,

– поет Бон Джови.

Смотреть видео Do What You Can онлайн: