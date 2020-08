Бон Джови выпустил клип Do What You Want / Instagram / @jonbonjovi

Американский певец Бон Джови часто поднимает в своих песнях социальные темы, которые касаются каждого. Раньше это был сингл American Reckoning о митингах в США, теперь это клип Do What You Can о пандемии коронавируса.