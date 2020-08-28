10 месяцев назад вышел зажигательный и необычный клип Насти Каменских (которая выполняет под псевдонимом NK) Elefante. Сингл сразу же полюбили слушатели из разных уголков мира и теперь он побил рекорд на YouTube.

Клип на трек Elefante стал настоящим взрывом в музыкальной индустрии. Теперь количество его просмотров перешагнуло границу 100 миллионов. Об этом в первую очередь сообщил Потап на его странице в инстаграме.

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Настя Каменских поблагодарила всех за поздравления с такой значительной цифрой.

Я больше, чем просто счастлива. Чарты по всему миру от Мексики до Индии, масштабные танцевальные челленджи, миллионы просмотров... Такой результат для меня – самая большая награда. Спасибо каждому, кто работал над треком и видео, каждому, кто посмотрел и оценил, кто потанцевал и улыбнулся под мой трек,

– отметила Каменских.

Премьера клипа и песни Elefante состоялась в октябре 2019 года на испанском телеканале, поскольку трек написан на испанском. Хотя в композиции также есть строки на английском и украинском языке. После его релиза песня завоевала чарты по всему миру: в США, Испании, Канаде, Мексике и даже Индии.

Более 40 недель Elefante держалась в трендах приложении Shazam, а мексиканцы даже создали свой танцевальный челлендж на платформе в TikTok.

Смотреть онлайн NK – ELEFANTE (Official Video):