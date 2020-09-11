Украинская исполнительница Злата Огневич несколько месяцев подогревала интерес к новой пластинке, презентация которого состоялась сегодня, 11 сентября, на всех музыкальных платформах. Альбом "Богиня" вместил 7 различных композиций, в которые певица вложила все свои переживания и мысли.

Новый альбом "Богиня" включает в себя следующие треки: "Богиня", "Океан", "Беги", "Взгляд", "Ты обещал", "Голая правда", "Беги acoustic", которые Злата написала сама, сообщает 24 канал. Их артистка создала в тандеме с разными украинскими исполнителями: Андреем Хлывнюком, EYRA (Светлана Кравчук), MORPHOM, Вадимом Лисицей, Михаилом Кошевым, The MANEKEN и Виталием Телезиным.

Горячее В нежном нижнем белье: Злата Огневич едва обнажила грудь и анонсировала новый альбом

Все они рассказывают о "принятии себя, о любви, о бесценном опыте, о взлетах и падениях и конечно же о творчестве".

Новый альбом получился очень особенным и частным, в нем есть разные песни, такие же, каким бывает женский настроение. В нем собрана моя собственная история и авторские треки. "Богиня" – это мой музыкальный дневник... Я верю в то, что моя музыка дает силы, что она мотивирует, и я хочу делиться этими эмоциями со своими слушателями,

- комментирует новый альбом Злата Огневич.

Артистка добавила, что каждая баллада в альбоме была записана на студии с первого дубля. Для музыкального сопровождения были приглашены пианист, виолончелист, создавшие творческую атмосферу. Звезда убеждена, что многие поклонники соскучились по ее балладам, поэтому в этот альбом она добавила несколько лирических треков.

Стоит добавить, что главный саундтрек альбома под одноименным названием "Богиня" появился в сети еще посреди июля. Он нашел немалый отклик в сердцах тысяч фанаток, после чего команда артистки даже запустила социальный проект "Мое Тело – Мое дело".