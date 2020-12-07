Дочь Дональда Трампа вместе с мужем позировала у елки в Белом доме. Иванка предстала перед камерой в блестящем платье и показала праздничный look.

Уже совсем скоро модницы начнут поиски аутфита для празднования Нового года. Многие девушки берут пример со знаменитых женщин. Одной из тех, кто активно диктует тренды поклонницам, является Иванка Трамп. Она в очередной раз обнародовала несколько кадров на личной странице в инстаграме.

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Иванка позировала на фото вместе с возлюбленным Джаредом Кушнером. Фотографии супруги сделали на фоне новогодних декораций в Белом доме. Это и придало фотографиям особой атмосферности.

Новогодний образ Иванки Трамп

Иванка предстала перед камерой в сияющем серебристом платье длинны миди на тонких бретелях вишневого цвета. Изящную талию она подчеркнула с помощью пояса с красивым бантом. Соединила новогодний look с замшевыми вишневыми туфлями-лодочками на каблуке.

Белокурые волосы Трамп уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нежным блеском на губах. Она искренне улыбалась и радовалась прекрасному вечеру.

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