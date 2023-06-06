Как Барби: Блейк Лайвли показала универсальную прическу, что подойдет всем

Актриса Блейк Лайвли показалась со стильной прической, которую точно можно считать универсальной. Это полухвост, собранный на макушке, в сочетании с локонами.

Многие в поисках универсальной прически, которая могла бы и сохранять драматичность и изысканность, но и была бы комфортной и убирала лишние волосы перед глазами. Именно такую продемонстрировала Блейк Лайвли.

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Универсальная прическа Блейк Лайвли

Актриса позировала со стильной укладкой, которую ей сделала парикмахерша Дженнифер Епез. Супердлинные волосы стилистка разделила на две части. Верхнюю она закрутила и связала в полухвост на макушке.

Распущенные волосы не остались без укладки – их вложили в пышные локоны, что сделало прическу объемной и вечерней.



Блейк Лайвли / Фото из инстаграма Дженнифер Епез

Такой вариант прически добавит изюм в любой образ – как на громкий праздник, так и на ежедневную прогулку, если отказаться от локонов. К тому же он отлично подходит к летнему периоду, ведь делает прическу легкой и удобной. Укладку можно дополнить, выпустив передние пряди.

Блэйк Лайвли дополнила свой образ молочным платьем с цветочным принтом. Она предстала с легким макияжем – акцент был на розовых губах и блестящей коже лица и плеч. Серьги-подвески завершили look знаменитости.



Блейк Лайвли / Фото из инстаграма Блейк Лайвли