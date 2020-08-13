Украинская певица, которая участвовала в последнем сезоне телевизионного шоу "Голос країни", выпустила свой первый хит и клип на него под названием "Достопримечательность". Зажигательный хит с участием Монатика уже покоряет ютуб.

Премьера первой песни Lida Lee состоялась на ее ютуб-канале 13 августа. Режиссером видеоклипа стала знаменитая клипмейкер из Украины Таню Муиньо, которая создает ролики для MONATIK," Время и Стекло", NK, Мишель Андраде и даже Кэти Перри. Местом для съемок клипа стал Одесский театр оперы и балета, а участие в нем приняли не только Lida Lee и Монатик, но и команда мужчин-танцоров под наставничеством хореографа Дениса Стульникова.

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"Достопримечательность" – это место или лицо, которое вдохновляет на поэтическое увлечение, – так комментирует выход нового трека Lida Lee на своем ютуб-канале. В видеоклипе сексуальная Lida Lee предстала в горячем образе, который состоял из короткого парика-каре, обтягивающего боди с глубокой зоной декольте и бикини, в колготках в сеточку и в босоножках на высоких каблуках. Добавим, что в таком образе Lida Lee напомнила многим поклонникам сценический образ другой украинской певицы MARUV.

Lida Lee (feat MONATIK) – Достопримечательность: смотреть видео онлайн

Lida Lee стала первой артисткой Monatik Corporation и подопечной Дмитрия Монатика как продюсера в частности. Именно он помог девушке создать трек и принял участие в его записи в роли приглашенного артиста. Ранее они работали вместе в составе одной команды – Lida Lee была и до сих пор остается одной из его бэк-вокалисток, а на "Голосе страны 10" дошла до прямых эфиров под наставничеством Дмитрия. После участия в музыкальном проекте совместный хит Монатика и Lida Lee "Добеги" получил бешеную популярность на музыкальных платформах и добавил еще большей узнаваемости звезде.

Монатик и Lida Lee – Добеги: смотреть видео онлайн