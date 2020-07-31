Триумфатор престижной премии Грэмми-2019 порадовала поклонников новой композицией. Билли Айлиш представила хит My Future, а также видео к нему, что сделано в жанре аниме.

Американская звезда презентовала новую композицию. Это вторая работа певицы, премьера которой состоялась в 2020 году. Билли, как и большинство знаменитостей, находилась в течение нескольких месяцев в карантине, однако не забыла о творчестве и теперь делится результатом плодотворной работы.

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18-летняя Айлиш написала чувственную балладу, которую назвала My Future. В песне она размышляет о своей взрослой жизни, о том, как меняется со временем. Вместе с песней звезда показала удивительный ролик, которій имеет довольно философский характер.

Видео снято в жанре аниме. По сюжету, главная героиня, которую художник изобразил с самой артистки, мечтает о будущем. Она гуляет под дождем и любуется огромной луной.

Билли Айлиш решила ничего не указывать о сингле под постами в социальных сетях или видео. Она призвала прослушать композицию, которая все скажет за нее. Звезда в очередной раз открыла сердце слушателям. Мы также предлагаем вам посмотреть фантастический ролик и насладиться приятным голосом Билли.

Билли Айлиш – My Future: смотрите видео онлайн