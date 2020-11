На днях известный дом моды Gucci объявил о выходе многосерийного фэшн-фильма. В нем примут участие знаменитости Билли Айлиш и Гарри Стайлз. А режиссером ленты станет Гас Ван Сент.

Итальянский модный дом Gucci в четверг, 5 ноября, сообщил о выходе фэшн-фильма Ouverture of Something that Never Ended ("Увертюра о чем-то, что никогда не завершится"). Об этом информирует издание Variety.

Участие в работе над фильмом принял двукратный номинант на Оскар Гас Ван Сент и креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Кроме того, в фильме снимутся американские поп-исполнители Гарри Стайлз и Билли Айлиш, которая часто появляется в наряде итальянского бренда.

Также в фильме примут участие итальянская актриса Сильвия Кальдерони, писатель и философ Поль Пресьядо и другие. Лента будет состоять из семи серий, которые снимались в Риме. Так Gucci хочет представить свою новую коллекцию – Ouverture.

Презентация новой коллекции – это новая радостная и необычная сказка, больше не ограничена старым понятием сезонности, ближе к экспрессивного призыва и рассказанная смешением правил и жанров, с помощью новых пространств, лингвистических кодов и коммуникационных платформ,

– указано в пресс-релизе Gucci.

Фильм будет представлен на онлайн-фестивале GucciFest, который пройдет с 16 по 22 ноября. Он пройдет на канале фестиваля в ютубе, а также на официальном сайте. К тому же, в рамках мероприятия представят фэшн-ленты 15 независимых дизайнеров: Shanel Campbell, Stefan Cooke, Charles De Vilmorin, Jordan Luca, Mowalola и других.