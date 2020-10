Одна из самых известных музыкальных премий Billboard Music Awards 2020 состоялась вчера, 14 октября, в Лос-Анджелесе. Церемония проходила в зале Dolby Theater, где ежегодно проводят церемонию Оскар. Особенностью нынешнего мероприятия стал пустой зал без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на "карантинную" церемонию награждения, звезды смогли выбрать самые лучшие образы, пройтись по красной дорожке и получить статуэтки за свои заслуги. Следовательно, триумфатором Billboard Music Awards 2020 стал Post Malone – рэпер получил аж 9 статуэток. Кроме вручения наград, в прямом эфире церемонии выступили такие звезды, как Джон Ледженд, Алисия Киз, En Vogue, BTS, Люк Комбс, Sia, Деми Ловато и другие. Ведущей трехчасового события уже третий раз подряд стала Келли Кларксон.

Стоит напомнить, что церемония Billboard Music Awards должна была состояться еще пол года назад – 29 апреля, но ее, как и все другие премии, перенесли из-за пандемии коронавируса. Предлагаем узнать всех победителей премии и увидеть, в каких эпатажных образах пришли на премию звезды мировой величины.

Победители Billboard Music Awards 2020

Артист Года – Post Malone

Лучшая песня из чарта Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Лучший альбом из чарта Billboard 200 – Билли Айлиш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучший певец – Post Malone

Лучшая певица – Билли Айлиш

Лучшее достижение по мнению Billboard – Гарри Стайлс

Исполнитель самой продаваемой песни – Lizzo

Лучший артист социальных сетей – BTS

Лучший исполнитель R & B музыки – Khalid

Лучший исполнитель кантри-музыки – Люк Комбс

Лучший исполнитель латиноамериканской музыки – Bad Bunny.

Победителей в других номинациях вы можете просмотреть на сайте премии.

Билли Айлиш

Post Malone

Джон Ледженд

Lizzo

Деми Ловато

BTS

Doja Cat

Люк Комбс

Sia

Khalid