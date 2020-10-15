Billboard Music Awards 2020: победители музыкальной премии и самые яркие образы звезд
Одна из самых известных музыкальных премий Billboard Music Awards 2020 состоялась вчера, 14 октября, в Лос-Анджелесе. Церемония проходила в зале Dolby Theater, где ежегодно проводят церемонию Оскар. Особенностью нынешнего мероприятия стал пустой зал без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Несмотря на "карантинную" церемонию награждения, звезды смогли выбрать самые лучшие образы, пройтись по красной дорожке и получить статуэтки за свои заслуги. Следовательно, триумфатором Billboard Music Awards 2020 стал Post Malone – рэпер получил аж 9 статуэток. Кроме вручения наград, в прямом эфире церемонии выступили такие звезды, как Джон Ледженд, Алисия Киз, En Vogue, BTS, Люк Комбс, Sia, Деми Ловато и другие. Ведущей трехчасового события уже третий раз подряд стала Келли Кларксон.
Стоит знать Billboard Music Awards 2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии
Стоит напомнить, что церемония Billboard Music Awards должна была состояться еще пол года назад – 29 апреля, но ее, как и все другие премии, перенесли из-за пандемии коронавируса. Предлагаем узнать всех победителей премии и увидеть, в каких эпатажных образах пришли на премию звезды мировой величины.
Победители Billboard Music Awards 2020
Артист Года – Post Malone
Лучшая песня из чарта Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
Лучший альбом из чарта Billboard 200 – Билли Айлиш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Лучший певец – Post Malone
Лучшая певица – Билли Айлиш
Лучшее достижение по мнению Billboard – Гарри Стайлс
Исполнитель самой продаваемой песни – Lizzo
Лучший артист социальных сетей – BTS
Лучший исполнитель R & B музыки – Khalid
Лучший исполнитель кантри-музыки – Люк Комбс
Лучший исполнитель латиноамериканской музыки – Bad Bunny.
Победителей в других номинациях вы можете просмотреть на сайте премии.
Билли Айлиш
Post Malone
Джон Ледженд
Lizzo
Деми Ловато
BTS
Doja Cat
Люк Комбс
Sia
Khalid