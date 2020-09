4 сентября популярная американская певица в стиле R&B Бейонсе празднует свой день рождения. ей исполняется 39 лет. И хотя в последние годы она редко появляется в информационном пространстве, но Бейонсе все еще работает музыкальным продюсером, снимается в кино, выпускает одежду и воспитывает троих детей.

До того. как получить мировую известность в качестве сольной певицы, Бейонсе была лидером группы Destiny's Child. В 2003 году певица презентовала свой первый альбом Dangerously in Love, который сразу стал одним из самых коммерчески успешных альбомов года, возглавлявших верхушки чартов Америки и Великобритании.

В альбом вошли синглы Crazy in Love и Baby Boy, занимавшие первые строчки престижных чартов. Альбом принес Бейонсе пять наград Грэмми.

Второй сольный альбом Бейонсе B'Day вышел 4 сентября 2006 года. В альбом вошли такие синглы, ставшие хитами в Великобритании, как Deja Vu и Beautiful Liar, а также всемирный хит Irreplaceable. Он принес Бейонсе ее седьмую награду Грэмми. В общем у нее семнадцать статуэток Грэмми.

В апреле 2016-го певица выпустила новый альбом под названием Lemonade. Критики высоко его оценили за искренность и назвали его "наиболее личным". В 2018 году супруги Бейонсе и Jay-Z выпустили совместный альбом Everything Is Love, в который вошли 9 крутых хитов. Не меньшим прорывом в ее творчестве стал выход фильма "Король Лев" студии Disney (2019), в котором она озвучила одну из главных анимационных ролей и написала главный саундтрек к фильму. Вдохновленная работой с киностудией, в 2020 году она выпустившая визуальный альбом под названием Black is King.

Ко дню рождения Бейонсе редакция LifeStyle 24 предлагает послушать десятку лучших хитов Бейонсе.