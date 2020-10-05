Недавно королевская семья сообщила новость: о беременности принцессы Евгении, герцогини Йоркской. В Сети началось активное обсуждение темы того, дадут ли малышу королевский титул.

Королевская чета принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в 2021 году станет родителями. У них, вероятно, родится сын, и он станет 11-м в очереди на престол. Но, скорее всего, у него не будет королевского титула. Об этом информирует Vanity Fair.

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Почему ребенок принцессы Евгении не будет иметь титула

В издании пояснили, что есть две причины того, почему малыш принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка не получит королевского титула. Прежде всего, женщины не наследуют их при замужестве, а также не передают своим мужьям и детям. Поэтому, в отличие от принца Гарри и принца Уильяма, которые стали герцогами, ребенок Евгении будет иметь фамилию мужа принцессы.

Стоит отметить, что титулом может наградить королева Елизавета II. Но раньше принцесса говорила о том, что откажется от него. Евгения и Джек считают, что звание может быть как благословением, так и награждением. Поэтому они думают, что лучше пойти по стопам принца Гарри и Меган Маркл.

Они с Джеком хотят, чтобы их ребенок жил обычной жизнью и сам зарабатывал себе на жизнь. Звания действительно не имеют значения для Джека и Евгении, они просто хотят счастливого здорового ребенка,

- сообщает издание.

Такие же заявления делали и Меган Маркл с принцем Гарри незадолго до рождения сына Арчи. Поэтому сейчас Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор носит официальную фамилию, которая обычно указывается без королевских титулов.