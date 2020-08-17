Популярная американская певица Кэти Перри готовится к рождению первенца, который появится на свет уже совсем скоро. Находясь на последнем месяце беременности, артистка продолжает радовать поклонников новыми хитами. На днях она презентовала клип на песню Smile, где предстала в пижаме от украинского бренда.

35-летняя знаменитость не прекращает удивлять фанатов из разных уголков мира. Хотя беременность Кэти совпала с периодом пандемии коронавируса и карантином, тем не менее она продолжает активно работать, соблюдая меры безопасности. 14 августа на официальном ютуб-канале исполнительница представила клип на песню Smile.

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Кэти готовится к релизу альбома Smile, в который также войдет одноименный трек. В позитивном ролике Перри предстает перед зрителями в красивых образах, играя в видеоигру со своей 3D-копией.

Образ Кэти Перри в клипе

Яркие наряды для клипа создавала известная стилистка Саманта Буркхарт. Однако в первых секундах видео видим артистку в черно-белой пижаме от украинского бренда Sleeper под названием Pierrot. Оригинальный домашний наряд изрядно подходил поп-исполнительнице. Она соединила look с черной обувью. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж с темными тенями на веках и коричневой помадой на губах. Завершили ее образ черная и белая заколки на волосах и крупные серьги-кольца.

Кэти Перри – Smile: смотрите видео онлайн

Артистка отметила, что этот трек она написала, когда переживала один из самых сложных моментов в жизни и потеряла улыбку. Альбом Smile – путешествие Кэти к свету, в котором присутствуют истории сопротивления, надежды и любви.