Певица Alyosha со дня на день станет многодетной мамой. Звезда уже воспитывает двух сыновей с мужем Тарасом Тополей и ждет рождения дочери. Перед появлением крохи на свет она выпустила колыбельную, покорившую сердца слушателей.

Не только любимый и сыновья Alyosha, но и поклонники с нетерпением ждут пополнения в звездной семье. Сама артистка уже давно готова к родам и даже обустроила комнату для дочери, а сыновья Марк и Рома репетируют с коляской, как будут помогать маме с младшей сестренкой.

Свою любовь к будущей крохе певица решила выразить музыкой. В инстаграме она опубликовала колыбельную, которую посвятила дочери.

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"Берегите детей! Спасайте детей! Помогайте детям! Оставайтесь детьми в душе! Для ваших ушек колыбельная от Alyosha", – трогательно написала звезда.

Фолловеры в сети были в восторге от колыбельной. В комментариях поклонники не скрывали своего восхищения лирической композицией и даже успели предположить, что дочка уже появилась на свет (отметим, что сообщение Alyosha опубликовала 10 августа): "Нереально душевная. Думала, уже дочка родилась", "Голосок как хрустальный колокольчик", "Красиво. До мурашек", "Это самая нежная песня, которую я когда-либо слышала".

Что известно о родах Alyosha?

Напомним, что третьего ребенка Alyosha будет рожать в Киеве, ведь хочет поскорее ощутить поддержку близких дома. Однако будущая многодетная мама не исключает, что роды могут произойти и дома, ведь девочка появится на свет через считанные дни, а в роддом звезда пока не спешит.

Имя, которое супруги Тарас Тополя и Alyosha выбрали для будущего ребенка, пока неизвестно. Ранее певица рассказывала, что хочет, чтобы в нем были буквы м, р, а, как у сыновей Романа и Марка.