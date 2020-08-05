Герцогиня Кембриджская даже во время карантина не забывает о благотворительных инициативах. 4 августа Кейт Миддлтон совершила официальный выход в трендовом летнем наряде.

Всего на несколько дней принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправились на отдых. Королевская чета выбрала живописный остров Силли, где и провела семейный уикенд. Но не успели герцоги Кембриджские вернуться во дворец, как Кейт Миддлтон взялась за работу. На инстаграм-странице она поделилась кадрами из своего официального выхода.

Интересно Принц Уильям назвал самый ужасный подарок, который делал Кейт Миддлтон

Известно, что 4 августа Кейт Миддлтон побывала в Южном Йоркшире, где проходил сбор одежды для детей-сирот и малообеспеченных семей. Немало брендов пожертвовали свои вещи, приобщившись к инициативе. Герцогиня Кембриджская решила привлечь еще большее внимание к своему благотворительному проекту и пришла на помощь волонтерам.

В течение нескольких часов Кейт Миддлтон помогала распаковывать коробки и сортировать одежду, чтобы потом передать ее нуждающимся.

За последние месяцы я слышала много о трудностях британских семей, которых поддерживают вещественные банки, и была глубоко тронута их историями. Важно, что есть место, куда семьи с детьми могут обратиться за помощью,

– отметила Кейт Миддлтон.

The Duchess of Cambridge has brought together 19 British brands and retailers to donate over 10,000 new items to more than 40 baby banks across the UK. #SupportingBabyBanks pic.twitter.com/CanlIXMltC — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2020

Для особого выхода герцогиня Кембриджская выбрала стильное летнее платье от Suzannah. Наряд застегивася благодаря массивным пуговицам, что является трендом уже второй сезон подряд. К платью Кейт Миддлтон подобрала туфли-лодочки на шпильке и маску с цветочным принтом. Герцогиня не все время носила медицинскую маску, поэтому фотографы сумели снять и фирменную улыбку жены принца Уильяма.



Кейт Миддлтон собрала вещи для малообеспеченных семей​ / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Герцогиня Кембриджская на официальной встрече​ / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Очаровательная Кейт Миддлтон​ / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон / Фото Instagram / @kensingtonroyal