В белоснежном платье и цветочной маске: Кейт Миддлтон очаровала летним образом
Герцогиня Кембриджская даже во время карантина не забывает о благотворительных инициативах. 4 августа Кейт Миддлтон совершила официальный выход в трендовом летнем наряде.
Всего на несколько дней принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми отправились на отдых. Королевская чета выбрала живописный остров Силли, где и провела семейный уикенд. Но не успели герцоги Кембриджские вернуться во дворец, как Кейт Миддлтон взялась за работу. На инстаграм-странице она поделилась кадрами из своего официального выхода.
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Известно, что 4 августа Кейт Миддлтон побывала в Южном Йоркшире, где проходил сбор одежды для детей-сирот и малообеспеченных семей. Немало брендов пожертвовали свои вещи, приобщившись к инициативе. Герцогиня Кембриджская решила привлечь еще большее внимание к своему благотворительному проекту и пришла на помощь волонтерам.
В течение нескольких часов Кейт Миддлтон помогала распаковывать коробки и сортировать одежду, чтобы потом передать ее нуждающимся.
За последние месяцы я слышала много о трудностях британских семей, которых поддерживают вещественные банки, и была глубоко тронута их историями. Важно, что есть место, куда семьи с детьми могут обратиться за помощью,
– отметила Кейт Миддлтон.
Для особого выхода герцогиня Кембриджская выбрала стильное летнее платье от Suzannah. Наряд застегивася благодаря массивным пуговицам, что является трендом уже второй сезон подряд. К платью Кейт Миддлтон подобрала туфли-лодочки на шпильке и маску с цветочным принтом. Герцогиня не все время носила медицинскую маску, поэтому фотографы сумели снять и фирменную улыбку жены принца Уильяма.
Кейт Миддлтон собрала вещи для малообеспеченных семей / Фото Instagram / @kensingtonroyal
Герцогиня Кембриджская на официальной встрече / Фото Instagram / @kensingtonroyal
Очаровательная Кейт Миддлтон / Фото Instagram / @kensingtonroyal
Кейт Миддлтон / Фото Instagram / @kensingtonroyal