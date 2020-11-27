В белом пиджаке: новый образ Кейт Миддлтон – фото
Кейт Миддлтон обнародовала результаты опроса, проведенного в Британии, который стал важным моментом для ее работы о важности раннего детства для формирования нашей жизни и общих результатов общества. Также она продемонстрировала новый образ.
Королевский дворец поделился новыми фото герцогини Кембриджской на официальной странице монаршей четы в инстаграм. Кэтрин очаровала безупречным классическим аутфитом.
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Новый look Кейт Миддлтон
Кэтрин предстала перед камерой в классическом, однако стильном наряде. Для объявления резульататив исследования "Пять главных вопросов о детях младше 5 лет" герцогиня выбрала черные брюки и кофту, поверх которой надела пиджак белого цвета, который застегивался на одну пуговицу.
Образ Миддлтон дополняли маленькие серьги-кольца. Волосы она аккуратно уложила в любимые локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах и светло-коричневой помадой на губах.
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Результаты исследования
- 98% британцев считают, что будущее ребенка не определено с рождения.
- 75% не понимают особую важность ранних лет жизни.
- 90% британцев считают важным для развития ребенка психоэмоциональное состояние родителей.
- 10% родителей при подготовке к рождению малыша уделяли внимание себе.
- 37% родителей ожидают, что пандемия коронавируса негативно повлияет на их психологическое состояние.
- 70% родителей чувствуют, что их осуждают и это негативно влияет на психическое здоровье.
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