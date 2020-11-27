Кейт Миддлтон обнародовала результаты опроса, проведенного в Британии, который стал важным моментом для ее работы о важности раннего детства для формирования нашей жизни и общих результатов общества. Также она продемонстрировала новый образ.

Королевский дворец поделился новыми фото герцогини Кембриджской на официальной странице монаршей четы в инстаграм. Кэтрин очаровала безупречным классическим аутфитом.

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Новый look Кейт Миддлтон

Кэтрин предстала перед камерой в классическом, однако стильном наряде. Для объявления резульататив исследования "Пять главных вопросов о детях младше 5 лет" герцогиня выбрала черные брюки и кофту, поверх которой надела пиджак белого цвета, который застегивался на одну пуговицу.

Образ Миддлтон дополняли маленькие серьги-кольца. Волосы она аккуратно уложила в любимые локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах и светло-коричневой помадой на губах.

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Результаты исследования